Národná liberálna strana by mohla vytvoriť rumunskú vládu

Bukurešť 7. decembra (TASR) – Rumunská Národná liberálna strana (PNL) by ešte stále mohla vytvoriť novú vládu, hoci jej líder Ludovic Orban v pondelok oznámil odstúpenie z postu premiéra po neuspokojivom výsledku v nedeľňajších parlamentných voľbách. Informovala o tom agentúra AFP.



Orban vo vyhlásení v televízii povedal, že jeho rezignácia mala zreteľný cieľ – umožniť začiatok rozhovorov o vytvorení novej vlády. Za dočasného premiéra bol vymenovaný minister obrany Nicolae Ciuca.



Sociálnodemokratická strana (PSD) získala v nedeľňajších voľbách podľa predbežných výsledkov 29,8 percenta hlasov. Orbanovu PNL, ktorá pred rokom vytvorila menšinovú vládu, podporilo 25,11 percenta voličov.



Rumunský prezident Klaus Iohannis dal podľa AFP jasne najavo, že uprednostňuje vládu, na ktorej čele bude PNL.



„Je jasné, že stredopravicové strany získali viac ako 50 percent volebných hlasov," povedal. Na základe toho podľa jeho slov strana PSD zostanie mimo politického rozhodovania.



PSD v rumunskej politike dominovala uplynulé desaťročia a v predošlých voľbách pred štyrmi rokmi ešte jasne zvíťazila s vyše 45 percentami hlasov.



Posledná vláda PSD vlani padla po obvineniach z korupcie a oslabovania právneho štátu, ako aj masových protestoch v dôsledku kontroverznej reformy súdnictva, keď parlament vyslovil nedôveru kabinetu premiérky Vioricy Dancilaovej. Vnútri samotnej strany spôsobilo tiež krízu uväznenie vplyvného predsedu PSD Livia Dragneu, odsúdeného za korupciu. Nový šéf strany Marcel Ciolacu sa od neho pokúsil dištancovať.



PNL má podľa AFP stále šancu nájsť si spojencov s cieľom vytvoriť väčšinovú vládu. Mohla by to byť liberálna aliancia strán USR-PLUS, ktorá vo voľbách získala 15,5 percenta, alebo Demokratický zväz Maďarov v Rumunsku. Ten získal šesť percent.