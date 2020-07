Rumunský súd potvrdil, že expremiér Ponta sa dopustil plagiátorstva

Bukurešť 14. júla (TASR) – Rumunského expremiéra Victora Pontu uznal najvyšší súd vinným z plagiátorstva, keďže časť jeho dizertačnej práce bola skopírovaná z iných zdrojov, ktoré navyše neboli citované. Informovala o tom v utorok agentúra DPA.



V tejto veci boli voči Pontovi podané žaloby ešte v roku 2012, čo vyústilo do súdneho sporu.



Ako prvý kritizoval Pontu za plagiátorstvo vedecký časopis Nature. Po tejto kritike sa etická komisia univerzity v Bukurešti jednomyseľne zhodla, že Ponta odpísal 115 strán vo svojej 297-stranovej práce.



Ponta bol vo funkcii premiéra od mája 2012 do novembra 2015. Do roku 2017 bol členom Sociálnodemokratickej strany (PSD). Odtiaľ bol však vylúčený v súvislosti s korupčným škandálom šéfa PSD Liviu Dragneu. Toho v júni 2018 odsúdili na tri a pol roka väzenia za podnecovanie na zneužitie právomocí úradu verejného činiteľa. Proti rozsudku sa odvolal. Najvyšší súd však jeho odvolanie v máji zamietol a potvrdil rozhodnutie súdu nižšej inštancie.