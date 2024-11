TikTok údajne zvýhodnil krajne pravicového kandidáta na prezidenta

Bukurešť 28. novembra (TASR) — Sociálna sieť TikTok nerešpektovala zákony upravujúce volebný proces počas nedeľňajších prezidentských volieb v Rumunsku, v ktorých ústavný súd nariadil prepočítanie hlasov. Konštatovala to vo štvrtok Najvyššia rada národnej obrany (CSAT), koordinujúca činnosti týkajúce sa obrany a národnej bezpečnosti. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.



V prvom kole prekvapujúco zvíťazil 62-ročný nezávislý krajne pravicový a proruský kandidát Calin Georgescu so ziskom takmer 23 percent hlasov pred centristickou kandidátkou Elenou Lasconiovou, ktorú podporilo 19 percent voličov.



Svoje názory Georgescu prezentoval predovšetkým prostredníctvom TikToku, vďaka čomu dostal prezývku "TikTokový mesiáš". Okrem iného tvrdí, že Rumunsko musí byť neutrálnou krajinou. Vyzdvihuje tiež ruského prezidenta Vladimira Putina, EÚ označuje za nepriateľa Rumunov, pričom rumunskí nacistickí kolaboranti z čias druhej svetovej vojny sú podľa neho "hrdinovia". Okrem iného popiera existenciu ochorenia COVID-19 a hovorí, že má od Boha poslanie zachrániť Rumunsko, sumarizuje jeho názory agentúra DPA. Ako však píše britský denník The Guardian, odmietol výslovne podporiť Rusko vo vojne na Ukrajine.



Podľa Najvyššej rady národnej obrany TikTok zlyhal v tom, že pri propagandistických materiáloch, ktoré Georgescu na platforme zverejnil, ho neoznačil ako politika. Volebná komisia pritom nariadila TikToku, aby prezidentských kandidátov označil. Na to má slúžiť identifikačný kód vydaný týmto volebným orgánom, ktorý obsahuje aj finančné zdroje kandidátov. TikTok to v prípade Georgesca neurobil a tým ho podľa CSAT zvýhodnil voči ostatným kandidátom.



CSAT je orgán, ktorého kreovanie je zakotvené v ústave prijatej v roku 1991. Predsedom rady obrany je rumunský prezident a podpredsedom premiér. Ďalšími členmi sú viacerí ministri, riaditelia tajných služieb, predstavitelia armády a bezpečnostný poradca prezidenta.



Rumunský ústavný súd má v piatok rozhodnúť o žiadostiach na anulovanie výsledkov prvého kola volieb, ktoré podali dvaja neúspešní kandidáti Cristian Terhes a Sebastian Popescu. Podľa ústavy ústavný súd môže výsledky prezidentských volieb vyhlásil za neplatné, ak sú založené na podvode a bolo ovplyvnené poradie kandidátov, ktorí postúpili do druhého kola.



Druhé kolo volieb je naplánované na 8. decembra.