Rumunsko v boji proti koronavírusu zaviedlo ďalšie obmedzenia

Bukurešť 11. marca (TASR) – Rumunsko v snahe zamedziť šíreniu nového koronavírusu zaviedlo v stredu ďalšie obmedzenia týkajúce sa všetkých kultúrnych, zábavných, náboženských a vedeckých podujatí v uzavretých priestoroch nad sto účastníkov. Informoval o tom britský denník The Guardian.



Opatrenia platia pre divadlá, kiná i kostoly. Do konca marca zostanú zatvorené aj múzeá.



Už v pondelok rumunská vláda oznámila zatvorenie škôl a škôlok v od stredy 11. marca predbežne do 22. marca.



Väčšie súkromné firmy takisto dostali odporúčanie posunúť začiatok pracovného času pre svojich zamestnancov, aby sa vyhli preplneným prostriedkom verejnej dopravy.



V Rumunsku bolo do dnešného popoludnia hlásených 35 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom vrátane 15 osôb v hlavnom meste Bukurešť. Šesť osôb už z nemocnice prepustili. Ďalších 487 osôb je v karanténe a takmer 12 000 ľudí je monitorovaných v domácom prostredí.



Najmenej do 23. marca Rumunsko zrušilo všetky lety z a do Talianska, kde žije početná rumunská diaspóra.