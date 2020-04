V rumunskej pôrodnici sa koronavírusom nakazilo desať novorodencov

Bukurešť 7. apríla (TASR) – Na pôrodníckom oddelení kliniky v rumunskom meste Temešvár sa novým koronavírusom infikovalo desať novorodencov. Nakazil ich pravdepodobne zdravotnícky personál nemocnice, informovala v utorok agentúra AFP.



"Matky novorodencov mali test na nový koronavírus negatívny, avšak testy ich detí boli pozitívne. Musíme preto brať do úvahy ich kontakty so zdravotníckym personálom," uviedol minister zdravotníctva Nelu Tataru. Nijaký novorodenec nemá príznaky ochorenia COVID-19 a okrem jedného dali všetkých spoločne s ich matkami do domácej karantény.



Tataru taktiež poukázal na zlyhanie pracovníkov pôrodnice a úradu miestneho hlavného hygienika, ktorý už bol medzičasom odvolaný. Dodal, že v prípade potreby vyvodí voči kompetentným aj ďalšie dôsledky.



Pôrodnícke oddelenie kliniky v Temešvári bolo 31. marca nakrátko uvedené do karantény, no hneď na druhý deň ho na príkaz hlavného miestneho hygienika otvorili. Aj keď 13 zamestnancov už malo v tom čase pozitívny test na ochorenie COVID-19, hlavný hygienik trval na tom, že "neexistuje riziko infekcie pre pacientov alebo lekárov". Navyše podľa jednej z matiek, ktorá bola na oddelení umiestnená, zdravotníci nenosili rúška ani respirátory.



Zdravotnícky personál v Rumunsku sa podľa AFP sťažuje na nedostatočné vybavenie pre svojich pracovníkov, ktorí sú v prvej línii boja s vírusom. Rumunsko zatiaľ eviduje viac ako 4400 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 a 180 úmrtí. Približne 700 z infikovaných tvoria zdravotnícki pracovníci.