Rumunsko začalo dodávať zemný plyn do Moldavska

Bukurešť/Kišiňov 5. decembra (TASR) - Rumunsko začalo dodávať plyn do Moldavska, ktoré v dôsledku vojny na Ukrajine zápasí s energetickou krízou. Informovala o tom agentúra AFP.



Plyn začal cez plynovod, ktorý spája mesto Jasi na severovýchode Rumunska s pohraničným moldavským mestom Ungheni, prúdiť cez víkend. Plynovod s dĺžkou 43 kilometrov, ktorého výstavbu čiastočne financovala Európska únia, dosahuje ročnú prepravnú kapacitu približne 1,5 miliardy kubických metrov (m3), čo stačí na pokrytie ročných potrieb Moldavska.



Moldavská prezidentka Maia Sanduová varovala, že krajina čelí v dôsledku vojny na Ukrajine túto zimu "dramatickej energetickej kríze". Ruský plynárenský koncern Gazprom prudko znížil dodávky suroviny do Moldavska, navyše, krajina sa už nemôže spoliehať na dovoz elektrickej energie zo susednej Ukrajiny, ktorej energetickú infraštruktúru ťažko poškodili ruské letecké útoky.



Ukrajina pôvodne vykrývala približne 30 % potrieb Moldavska v oblasti elektrickej energie. Zvyšných 70 % pochádzalo z elektrárne v separatistickom regióne Podnestersko. Ruskom podporovaní separatisti však dodávky do zvyšných oblastí Moldavska v novembri zastavili.