Zákon v Rumunsku má umožniť zostreľovať drony

Bukurešť 29. októbra (TASR) — Rumunské ministerstvo obrany zverejnilo návrh zákona, ktorý upravuje podmienky, za akých môže rumunská armáda a spojenecké sily umiestnené v krajine zachytiť bezpilotné a pilotované lietadlá alebo ich v krajnom prípade zostreliť. Reaguje tým na prípady z nedávnej minulosti, keď vzdušný priestor krajiny narušili neznáme lietajúce objekty, zrejme drony vypustené Ruskom. TASR o tom informuje s odvolaním sa na v utorňajšiu správu agentúry Reuters.



"Na úrovni Európskej únie pokračuje úsilie o jednotný prístup k bezpilotným lietadlám, ako aj o zavedenie opatrení na predchádzanie hrozbám," uvádza sa v návrhu zákona. Vojenské operácie pri Čiernom mori, masívny nárast používania bezpilotných lietadiel, či už vojenských alebo prispôsobených na vojenské použitie, podľa ministerstva obrany "naďalej predstavujú značné hrozby na hraniciach s Ukrajinou a v pohraničných oblastiach Rumunska".



V návrhu zákona sa uvádza, že bezpilotné lietadlá, najčastejšie drony, ktoré nezákonne narušia vzdušný priestor Rumunska, by bolo možné zničiť, zneškodniť alebo prevziať nad nimi kontrolu v závislosti od úrovne ohrozenia ľudských životov a majetku. Zničenie by bola posledná možnosť.



Opatrenia navrhované pre pilotované lietadlá sú odstupňované, a to od určenia polohy a identifikácie lietadla až po pokus o kontakt, sprevádzanie a vypálenie varovných výstrelov. Pilotované lietadlo letiace bez povolenia mohlo byť zostrelené iba vtedy, ak by vykonalo útok alebo reagovalo agresívne na výzvy.



Podľa navrhovaného zákona, ktorý ešte musí schváliť vláda a parlament, by sa na akomkoľvek zásahu mohli v súlade s dohodami o kolektívnej obrane zúčastniť aj spojenecké sily prítomné v Rumunsku.



Rumunsko, členská krajina NATO, má 650-kilometrovú hranicu s Ukrajinou, ktorá sa vyše 2,5 roka bráni invázii ruských síl. Na jeho územie tento rok opakovane dopadli úlomky ruských dronov zostrelených ukrajinskou protivzdušnou obranou. Začiatkom októbra rumunské radarové systémy zachytili štyri samostatné signály, pravdepodobne z dronov, ktoré narušili jeho vzdušný priestor.



Podľa existujúcich zákonov sa rumunská armáda môže zapojiť do bojových operácií len vtedy, ak bol vyhlásený vojnový stav, stav obliehania alebo výnimočný stav. V čase mieru môže zbrane používať len na cvičisku. Náčelník generálneho štábu Gheorghita Vlad vo februári uviedol, že na to, aby armáda mohla zostreľovať drony, bude potrebné upraviť celkovo štyri zákony.