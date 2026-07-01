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Rumunsko zasiahla silná búrka, zahynul najmenej jeden človek
Len v Bukurešti, kde voda zaplavila niekoľko staníc metra, zaznamenali takmer 2000 volaní o pomoc, uviedla záchranná služba pre rumunskú televíznu stanicu Digi24.
Autor TASR
Bukurešť 1. júla (TASR) - Silná búrka, ktorá v stredu zasiahla rumunské hlavné mesto Bukurešť a ďalších 20 okresov, zapríčinila smrť jedného človeka a poškodila desiatky domov či vozidiel, uviedli tamojší predstavitelia záchranných zložiek. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Len v Bukurešti, kde voda zaplavila niekoľko staníc metra, zaznamenali takmer 2000 volaní o pomoc, uviedla záchranná služba pre rumunskú televíznu stanicu Digi24. Vyše 27.000 odberných miest zostalo bez dodávok elektrickej energie.
Búrka spôsobila škody v ďalších 60 mestách a obciach. Úrady hlásili jednu obeť, ktorá zahynula po tom, ako na jej vozidlo spadol strom.
V niekoľkých okresoch zasahovali policajti a hasiči, ktorí evakuovali zaplavené domy a odstraňovali trosky.
Búrke predchádzala vlna horúčav, pričom v pondelok a utorok v niektorých častiach krajiny teploty presiahli 40 stupňov Celzia.
Len v Bukurešti, kde voda zaplavila niekoľko staníc metra, zaznamenali takmer 2000 volaní o pomoc, uviedla záchranná služba pre rumunskú televíznu stanicu Digi24. Vyše 27.000 odberných miest zostalo bez dodávok elektrickej energie.
Búrka spôsobila škody v ďalších 60 mestách a obciach. Úrady hlásili jednu obeť, ktorá zahynula po tom, ako na jej vozidlo spadol strom.
V niekoľkých okresoch zasahovali policajti a hasiči, ktorí evakuovali zaplavené domy a odstraňovali trosky.
Búrke predchádzala vlna horúčav, pričom v pondelok a utorok v niektorých častiach krajiny teploty presiahli 40 stupňov Celzia.