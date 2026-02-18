Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rumunsko zasiahlo silné sneženie, spôsobilo výpadky energií

Na snímke zasnežená stanica v Bukurešti. Foto: TASR/AP

Fujavice a silné sneženie podľa miestnych predstaviteľov spôsobili prerušenie dodávok energií pre viac ako 166.000 domácností v desiatich regiónoch.

Autor TASR
Bukurešť 18. februára (TASR) - Snehové fujavice narušili v stredu v Rumunsku leteckú dopravu, zapríčinili uzavretie ciest a škôl a mnoho ľudí v celej krajine odrezali od dodávok energií. Tamojšie úrady vyhlásili stav pohotovosti, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

„Ide o závažný meteorologický jav,“ povedala pre stanicu Digi24 Florinela Georgescuová z rumunskej meteorologickej agentúry. „Je to pravdepodobne najsilnejší jav tejto zimy,“ dodala.

V meste Otopeni, kde sa nachádza Medzinárodné letisko Henriho Coandy, napadlo 30 centimetrov snehu. Ministerstvo vnútra uviedlo, že dve pristávacie dráhy boli uzavreté.

Počasie narušilo aj verejnú dopravu v Bukurešti, kde vlaky prichádzali na hlavnú stanicu s viac ako šesťhodinovým meškaním, konštatovali reportéri agentúry AFP. Polícia potvrdila, že pre sneh uzavreli diaľnice a mnohé cesty vo viacerých častiach krajiny.

Podľa rezortu vnútra museli záchranári iba v rumunskej metropole odstrániť 241 stromov a 18 stĺpov elektrického vedenia, ktoré sa pod ťarchou snehu vyvrátili.
.

