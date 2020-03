Rumunsko zavádza prísne obmedzenie pohybu ľudí

Bukurešť 24. marca (TASR) – Rumunský prezident Klaus Iohannis dnes oznámil, že v jeho krajine začne od stredy 25. marca platiť prísne obmedzenie pohybu ľudí, aby sa spomalilo šírenie nového druhu koronavírusu. Rozmiestnená bude armáda, ktorá bude pomáhať kontrolovať dodržiavanie tohto nariadenia. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Rumuni čelia novým obmedzeniam," povedal Iohannis v utorok v prejave odvysielanom v televízii. Ako dôvod uviedol "zložitosť situácie".



Rumunsko už skôr zaviedlo núdzový stav a zákaz nočného vychádzania, ale Iohannis oznámil, že od stredy sa doterajšie "odporúčania" pre občanov zdržiavať sa vo vnútri "stanú povinnosťou na základe hesla 'Zostávame doma'".



Rumuni budú môcť odísť z domu počas dňa, len ak pôjdu do práce alebo zohnať si základné potreby.



Ľudia nad 65 rokov - teda jedna zo skupín obyvateľov, ktorým hrozia zdravotné ťažkosti spôsobené koronavírusom - budú mať úplný zákaz opustiť svoje bydlisko.



Polícia od pondelka večera už dozerá na dodržiavanie nočného vychádzania a teraz sa k nej pridá armáda.



Balkánska krajina Rumunsko hlásila v utorok 762 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom, čo je skok o takmer 200 prípadov oproti predchádzajúcemu dňu, a tiež osem úmrtí.



Prezident Iohannis chce zaistiť, aby tisíce ľudí už teraz nachádzajúcich sa v izolácii alebo v karanténe rešpektovali nariadenia, a mieni to dosiahnuť aj "elektronickým sledovaním", ak to bude potrebné. Ďalšie podrobnosti o tejto možnosti neuviedol.



Na základe núdzového stavu vyhláseného minulý týždeň sú zatvorené bary, kostoly a školy; zároveň sú pozastavené lety z Talianska a zo Španielska a sprísnili sa pohraničné kontroly.