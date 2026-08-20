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Rumunsko zničilo námorný dron neďaleko plynového projektu Neptun Deep
Rumunsko má s Ukrajinou spoločnú 614 kilometrov dlhú pozemnú hranicu a za uplynulé štyri roky na jeho územie už viackrát prenikli ruské drony.
Autor TASR,aktualizované
Bukurešť 20. augusta (TASR) - Rumunská stíhačka F-16 vo štvrtok zneškodnila námorný dron stovky metrov od plynového projektu Neptun Deep v Čiernom mori, uviedol minister obrany Radu Miruta. Šéf rezortu na základe stanoviska Kyjeva zdôraznil, že dron nepochádzal z Ukrajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Pobrežná stráž nás dnes ráno informovala o prítomnosti námorného dronu niekoľko stoviek metrov od miesta ťažby plynu na plošine Neptun Deep,“ uviedol minister. Stalo sa to vo výhradnej hospodárskej zóne Rumunska asi 80 míľ (129 kilometrov) východne od Konstance, píše portál Informat.
Zneškodnený dron nepochádzal z Ukrajiny a „niesol výbušniny“, uviedol Miruta na platforme Facebook. „V záujme ochrany životov stoviek ľudí pracujúcich na plošine a zabezpečenia kritickej infraštruktúry bolo prijaté rozhodnutie dron zničiť,“ vysvetlil šéf rezortu. Prezident Nicušor Dan na platforme X z útoku obvinil Rusko. „Dôrazne odsudzujem eskaláciu týchto nezodpovedných incidentov zo strany Ruskej federácie,“ uviedol.
„Cieľom stupňujúcich sa vyhrážok, ktoré znepokojujú našich občanov, je rozdeliť našu Úniu. Ide o hybridnú vojnu. Základnou úlohou našej Únie je zachovať mier. V dnešnej dobe to však znamená aj disponovať schopnosťou odradiť pred provokáciami a agresiou,“ napísala k incidentu na X predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.
„V rámci plánu obrannej pripravenosti do roku 2030 mobilizujeme až 800 miliárd eur. Prostredníctvom European Drone Defence Initiative (Európskej iniciatívy na obranu proti dronom) a Eastern Flank Watch (Východná hliadka) zvyšujeme výrobu v Európe, aby sme zabezpečili kapacity, ktoré členské štáty potrebujú. Takto budeme môcť rýchlo, jednotne a odhodlane reagovať na vznikajúce hrozby,“ doplnila von der Leyenová.
Rumunsko má s Ukrajinou spoločnú 614 kilometrov dlhú pozemnú hranicu a za uplynulé štyri roky na jeho územie už viackrát prenikli ruské drony.
Projekt Neptun Deep by mal byť uvedený do prevádzky v roku 2027 a vďaka nemu sa Rumunsko stane najväčším producentom zemného plynu v Európskej únii.
„Pobrežná stráž nás dnes ráno informovala o prítomnosti námorného dronu niekoľko stoviek metrov od miesta ťažby plynu na plošine Neptun Deep,“ uviedol minister. Stalo sa to vo výhradnej hospodárskej zóne Rumunska asi 80 míľ (129 kilometrov) východne od Konstance, píše portál Informat.
Zneškodnený dron nepochádzal z Ukrajiny a „niesol výbušniny“, uviedol Miruta na platforme Facebook. „V záujme ochrany životov stoviek ľudí pracujúcich na plošine a zabezpečenia kritickej infraštruktúry bolo prijaté rozhodnutie dron zničiť,“ vysvetlil šéf rezortu. Prezident Nicušor Dan na platforme X z útoku obvinil Rusko. „Dôrazne odsudzujem eskaláciu týchto nezodpovedných incidentov zo strany Ruskej federácie,“ uviedol.
„Cieľom stupňujúcich sa vyhrážok, ktoré znepokojujú našich občanov, je rozdeliť našu Úniu. Ide o hybridnú vojnu. Základnou úlohou našej Únie je zachovať mier. V dnešnej dobe to však znamená aj disponovať schopnosťou odradiť pred provokáciami a agresiou,“ napísala k incidentu na X predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.
„V rámci plánu obrannej pripravenosti do roku 2030 mobilizujeme až 800 miliárd eur. Prostredníctvom European Drone Defence Initiative (Európskej iniciatívy na obranu proti dronom) a Eastern Flank Watch (Východná hliadka) zvyšujeme výrobu v Európe, aby sme zabezpečili kapacity, ktoré členské štáty potrebujú. Takto budeme môcť rýchlo, jednotne a odhodlane reagovať na vznikajúce hrozby,“ doplnila von der Leyenová.
Rumunsko má s Ukrajinou spoločnú 614 kilometrov dlhú pozemnú hranicu a za uplynulé štyri roky na jeho územie už viackrát prenikli ruské drony.
Projekt Neptun Deep by mal byť uvedený do prevádzky v roku 2027 a vďaka nemu sa Rumunsko stane najväčším producentom zemného plynu v Európskej únii.