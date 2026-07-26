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Rumunsko zostrelilo ďalší dron, ktorý narušil jeho vzdušný priestor
Rumunsko zdieľa s Ukrajinou vyše 600-kilometrovú hranicu a ruské drony narušili jeho vzdušný priestor od začiatku vojny na Ukrajine v roku 2022 už viackrát.
Autor TASR
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Bukurešť 26. júla (TASR) - Rumunský prezident Nicušor Dan v nedeľu obvinil Rusko z narušovania vzdušného priestoru jeho krajiny, krátko po tom, čo armáda zostrelila tretí cudzí dron v priebehu troch dní vo svojom vzdušnom priestore. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Rumunsko zdieľa s Ukrajinou vyše 600-kilometrovú hranicu a ruské drony narušili jeho vzdušný priestor od začiatku vojny na Ukrajine v roku 2022 už viackrát. Až do piatku však Bukurešť žiadny dron nezostrelila.
Minister obrany Radu Miruta na Facebooku oznámil, že rumunské stíhacie lietadlo F-16 v nedeľu zostrelilo dron nad Čiernym morom, päť minút po tom, čo vstúpil do vzdušného priestoru krajiny.
Prezident Dan uviedol, že podľa doterajšieho vyšetrovania bol dron, ktorý zostrelila armáda v piatok, „modelom Šáhid, ktorý Ruská federácia používa vo svojej agresívnej vojne proti Ukrajine“. Vyšetrovanie zostrelených dronov zo soboty a nedele podľa jeho slov stále prebieha.
„Je neprijateľné a neúnosné, aby Ruská federácia naďalej porušovala vzdušný priestor Rumunska, ktorý je zároveň vzdušným priestorom NATO a Európskej únie,“ vyhlásil Dan na sieti X.
Rumunský parlament minulý rok schválil návrh zákona, podľa ktorého môže armáda drony narušujúce vzdušný priestor krajiny zostreliť.
Rumunsko zdieľa s Ukrajinou vyše 600-kilometrovú hranicu a ruské drony narušili jeho vzdušný priestor od začiatku vojny na Ukrajine v roku 2022 už viackrát. Až do piatku však Bukurešť žiadny dron nezostrelila.
Minister obrany Radu Miruta na Facebooku oznámil, že rumunské stíhacie lietadlo F-16 v nedeľu zostrelilo dron nad Čiernym morom, päť minút po tom, čo vstúpil do vzdušného priestoru krajiny.
Prezident Dan uviedol, že podľa doterajšieho vyšetrovania bol dron, ktorý zostrelila armáda v piatok, „modelom Šáhid, ktorý Ruská federácia používa vo svojej agresívnej vojne proti Ukrajine“. Vyšetrovanie zostrelených dronov zo soboty a nedele podľa jeho slov stále prebieha.
„Je neprijateľné a neúnosné, aby Ruská federácia naďalej porušovala vzdušný priestor Rumunska, ktorý je zároveň vzdušným priestorom NATO a Európskej únie,“ vyhlásil Dan na sieti X.
Rumunský parlament minulý rok schválil návrh zákona, podľa ktorého môže armáda drony narušujúce vzdušný priestor krajiny zostreliť.