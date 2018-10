Mnohé domy v Bukurešti by nevydržali silné zemetrasenie, varujú úrady

Rumunské úrady na to upozornili v pondelok - deň po tom, ako východnú a strednú časť krajiny zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 5,8.

Bukurešť 30. októbra (TASR) - Približne 170 škôl a 350 bytových domov v rumunskom hlavnom meste Bukurešť by sa mohlo zrútiť v prípade silného zemetrasenia. Rumunské úrady na to upozornili v pondelok - deň po tom, ako východnú a strednú časť krajiny zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 5,8, informovala tlačová agentúra AP.



Nedeľňajšie otrasy boli najsilnejšie v Rumunsku za posledných 14 rokov, nie je však známe, že by spôsobili významné škody.



Inšpektorát pre mimoriadne situácie uviedol, že medzi rizikovými objektmi sú materské školy, ako aj ďalšie školské zariadenia v Bukurešti vrátane budovy miestnej právnickej fakulty. Samostatný projekt Alert, ktorý vyhodnocuje seizmické riziká v rumunskej metropole, identifikoval 345 bytových domov, v niektorých prípadoch aj s reštauráciami a barmi. Ich zrútenie hrozí pri silnom zemetrasení s magnitúdou 7 a viac.



Približne 1500 obetí na životoch si vyžiadalo zatiaľ posledné veľké zemetrasenie v Rumunsku z marca 1977, ktoré dosiahlo magnitúdu 7,2. Zrútili sa vtedy aj mnohé budovy v Bukurešti.



Otrasy s magnitúdou 5,8, zaznamenané v nedeľu nadránom, mali epicentrum v župe Vrancea, známej zvýšenou seizmickou aktivitou. Pocítili ich aj na Ukrajine, v Moldavsku a Bulharsku.