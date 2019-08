Odvolali rumunskú ministerku pre vyjadrenia o nedávnej vražde dievčaťa

Dievča menom Alexandra uniesli minulú stredu, keď stopovalo v južnom Rumunsku.

Bukurešť 2. augusta (TASR) - Rumunská premiérka Viorica Dancilaová v piatok oznámila, že odvolala ministerku školstva, ktorej vyjadrenia o nedávnej vražde 15-ročného dievčaťa považovala za nevhodné. Informovala o tom agentúra AP.



Dancilaová v príspevku na sociálnej sieti Facebook oznámila, že vyjadrenie ministerky školstva Ecateriny Andronescovej odzrkadľovali "nezodpovedný prístup" a "nedostatok porozumenia" v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy 15-ročného dievčaťa.



Dievča menom Alexandra uniesli minulú stredu, keď stopovalo v južnom Rumunsku. Na druhý deň sa jej trikrát podarilo dovolať na tiesňovú linku, polícia sa však do domu, kde bola zadržiavaná, dostala až 19 hodín po jej telefonátoch. Policajti vzali do väzby 65-ročného muža. Ten sa neskôr priznal k vraždám Alexandry a tiež 19-ročnej Luizy, ktorá bola nezvestná od apríla a stratila sa v rovnakej oblasti a za obdobných okolností ako Alexandra.



Andronescová v televíznom programe povedala, že "ju doma učili, aby nenasadala do auta k cudzím ľuďom".



Dancilaová podľa svojich slov nechce, aby tieto vyjadrenia "boli spájané s vládou, ktorú vedie" a varovala, že na ďalšie podobné prípady bude reagovať rovnakým postupom.



Andronescová povedala, že nemala v úmysle viniť obeť alebo jej rodičov. Vedením ministerstva školstva bol dočasne poverený minister kultúry Daniel Breaz.



Prípad zavraždenej tínedžerky vyvolal v Rumunsku vlnu pobúrenia a tisíce rozhnevaných ľudí vyšli minulú sobotu protestovať do ulíc metropoly Bukurešť. Demonštranti políciu obvinili, že telefonát nebrala vážne a napokon reagovala príliš neskoro, takže tínedžerku nezachránila.



Rumunský minister vnútra Nicolae Moga v utorok oznámil, že odstupuje zo svojej funkcie. Rozhodol sa tak po tom, ako verejnosť v ostatných dňoch pobúrili dva prípady vrážd, ktorých vyšetrovanie polícia nezvládla.