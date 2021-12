Rumunský minister odstúpil z funkcie pre obvinenia z plagiátorstva

Bukurešť 15. decembra (TASR) - Rumunský minister pre inovácie a digitalizáciu Florin Roman odstúpil v stredu zo svojej funkcie pre obvinenia z plagiátorstva, ktoré sa týkajú jeho diplomovej práce. Informovala o tom agentúra AP.



Roman, ktorý bol ministrom v novej vláde len necelý mesiac, odstúpil zo svojho postu po tom, ako rumunský denník Libertatea zverejnil v poradí už tretí článok, v ktorom spochybňoval jeho dosiahnuté akademické vzdelanie.



Svoju rezignáciu Roman vysvetlil tým, že nechcel, aby mali podozrenia okolo jeho osoby negatívny vplyv na premiéra Nicolaeho Ciucu. "Odstúpil som dnes z postu ministra," uviedol Roman po rokovaní vlády s tým, že sa od svojho od prvého dňa vo funkcii stretával s kritikou a nesprávnou interpretáciou všetkého, v čom spravil nejakú chybu. Dodal, že toho bolo už "príliš veľa".



Novinári z denníka Libertatea obvinili Romana z plagiátorstva, ktorého sa mal podľa ich zistení dopustiť v časti svojej diplomovej práce. Informovali tiež, že nedokázali nájsť akademickú prácu z roku 2006, ktorú politik uvádzal vo svojom životopise. Tvrdili aj to, že Roman v životopise zavádzal či klamal o tom, akú univerzitu vyštudoval.



Roman tieto tvrdenia poprel a označil ich za súčasť kampane zameranej na očiernenie jeho osoby.



V ostatných rokoch bolo z plagiátorstva obvinených viacero rumunských politikov vrátane niekoľkých bývalých premiérov.



Dacian Ciolos, ktorý bol predsedom rumunskej vlády v rokoch 2015-2017, označil rezignáciu Romana za "nevyhnutný krok".



"Florin Roman nie je obeťou. Je predstaviteľom rumunskej politickej triedy, ktorá zničila to najlepšie, čo existovalo v Rumunsku," uviedol s tým, že práve falošné akademické tituly bránia tomu, aby sa do politiky dostali "kompetentní a čestní" ľudia.



Novinárka Emilia Sercanová, ktorá sa vo svojej práci zaoberala desiatkami významných plagiátorských káuz v Rumunsku, označila sfalšované akademické práce za "Achillovu pätu" tamojších politikov.



AP pripomína, že približne 19-miliónové Rumunsko skončilo vlani na 69. mieste z celkových 180 priečok na indexe vnímania korupcie vo svete, ktorý vypracováva medzinárodná ľudskoprávna organizácia Transparency International.