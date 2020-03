Rumunský minister zdravotníctva odstúpil, chcel otestovať Bukurešť

Bukurešť 26. marca (TASR) - Rumunský minister zdravotníctva Victor Costache odstúpil vo štvrtok z funkcie, zatiaľ čo jeho krajina zápasí so šírením nového koronavírusu. Odvolal sa pritom na "osobné a pracovné dôvody", oznámil premiér Ludovic Orban, ktorého slová citovala tlačová agentúra DPA.



Rumunské médiá s odkazom na nemenované vládne zdroje uviedli, že Costache bol donútený odstúpiť po tom, ako ohlásil zámer uskutočniť v Rumunsku masové testovanie obyvateľstva na nový koronavírus. Takýto plán vyvolal kritiku, keďže je považovaný za nerealistický.



Minister v stredu večer vysvetlil, že otestovaní majú byť všetci obyvatelia hlavného mesta Bukurešť a iných väčších aglomerácií, a to pomocou mobilných tímov chodiacich po jednotlivých domoch. Ako vzor pre takýto postup označil rozsiahle testovanie v Južnej Kórei.



Bukurešť má oficiálne zhruba dva milióny obyvateľov, neoficiálne sa ich počet odhaduje až na štyri milióny. Spravodajská stanica Digi24 vypočítala, že pri súčasných možnostiach by na preskúmanie stavu všetkých Bukurešťanov bolo potrebných 2660 dní, teda viac než sedem rokov.



Náhle odstúpenie Costacheho je podľa agentúry APA spájané aj s kolapsom viacerých štátnych nemocníc, ku ktorému došlo v posledných dňoch po rozšírení nového koronavírusu v radoch nechráneného personálu. Premiér Orban sa poďakoval odchádzajúcemu ministrovi za "dobrú spoluprácu" a oznámil, že jeho nástupcom by sa mal stať doterajší štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Nelu Tataru.



Očakáva sa, že počet známych prípadov nakazenia novým koronavírusom v Rumunsku počas štvrtka presiahne tisícovú hranicu. Nákaze dosiaľ v tejto krajine podľahlo 17 ľudí, zatiaľ čo 86 sa medzičasom uzdravilo, informovala APA.