Rumunský parlament vyslovil dôveru vláde premiéra Ciolaca

Bukurešť 23. decembra (TASR) - Rumunský parlament v pondelok vyslovil dôveru vláde premiéra Marcela Ciolaca, ktorého prezident dopoludnia poveril jej zostavením. Nový koaličný kabinet je zložený z ľavicových sociálnych demokratov (PSD), Národnej liberálnej strany (PNL), malej etnickej maďarskej strany UDMR a parlamentnej skupiny zastupujúcej národnostné menšiny. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Za dôveru vláde zahlasovalo 240 poslancov a senátorov zo 466-členského parlamentu. Proti ich bolo 143.



"Pre budúcu vládu to nebude ľahký mandát. Uvedomujeme si, že sa nachádzame uprostred hlbokej politickej krízy. Je to aj kríza dôvery a cieľom tejto koalície je získať späť dôveru občanov, dôveru ľudí," uviedol Ciolacu v pondelok vo svojom vyhlásení. Zákonodarcom taktiež povedal, že jeho vláda "musí byť vládou reforiem a investícií" vzhľadom na "ekonomicky náročný rok".



Šestnásť ministerských postov sa prerozdelí medzi koaličné strany, ktoré budú mať v parlamente tesnú väčšinu kresiel. Ciolacova SPD obsadí osem vládnych pozícií vrátane rezortu spravodlivosti, dopravy, práce a obrany. Väčšina jej súčasných ministrov i samotného predsedu vlády Ciolaca podľa Reuters zostane vo svojich funkciách. Šesť ministerstiev bude mať PNL a dve UDMR.



Politická dohoda medzi stranami sa považuje za taktické partnerstvo, ktorého cieľom je odstaviť krajne pravicových nacionalistov, napísala agentúra AP. Očakáva sa, že nová vláda zloží prísahu do rúk prezidenta Klausa Iohannisa neskôr v pondelok.



Profesor politických vied na Univerzite Babes-Bolyai Sergiu Miscoiu si v súvislosti s veľmi tesnou väčšinou novej vlády v parlamente myslí, že jej šance na dokončenie celého štvorročného funkčného obdobia sú minimálne. Prvou skúškou bude podľa neho rozpočet na rok 2025.



Ciolacu je premiérom od júna 2023. V prvom kole nedávno zrušených prezidentských volieb sa napriek odhadom prieskumov, že skončí na prvom mieste, umiestnil tretí - za nezávislým krajne pravicovým kandidátom Calinom Georgescom a proeurópskou centristickou kandidátkou Elenou Lasconiovou.



Rumunsko sa po prekvapivom úspechu Georgesca v prezidentských voľbách podľa AP ocitlo v chaose, keď sa objavili obvinenia z porušovania volebného zákona a zasahovania Ruska.



Niekoľko dní predtým, ako sa malo konať druhé kolo, ústavný súd výsledky prvé kola anuloval. K takémuto rozhodnutiu dospel po tom, ako boli odtajnené dokumenty spravodajských služieb, z ktorých vyplýva, že Rusko viedlo na internete koordinovanú kampaň na podporu Georgesca.



Ciolacu tvrdí, že nová vláda sa bude snažiť urýchlenie zorganizovať opakovanie prezidentských volieb. Koalícia sa už dohodla, že podporí spoločného proeurópskeho kandidáta. Ich kandidátom v súčasnosti je Crin Antonescu, bývalý predseda PNL.