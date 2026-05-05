< sekcia Zahraničie
Rumunský parlament vyslovil nedôveru vláde premiéra Bolojanova
Agentúra Reuters konštatuje, že predčasné voľby v Rumunsku sa zdajú nepravdepodobné.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bukurešť 5. mája (TASR) - Rumunský parlament v utorok v hlasovaní vyslovil nedôveru vláde premiéra Illieho Bolojanova. Návrh získal 281 hlasov v 464-člennom parlamente. Agentúra AFP konštatuje, že tento krok ešte viac prehlbuje politickú krízu v Rumunsku, píše TASR.
Návrh na vyslovenie nedôvery liberálnemu premiérovi iniciovali poslanci zo Sociálnodemokratickej strany Rumunska (PSD), Zväz pre zjednotenie Rumunov (AUR) a Rumunsko na prvom mieste (PACE), objasnila agentúra Agerpres. PSD tvrdila, že chce dosiahnuť „zásadnú zmenu v spôsobe riadenia krajiny“, ktorú požaduje údajne väčšina obyvateľov Rumunska.
PSD vstúpila do proeurópskej koalície v júni 2025, čím sa v Rumunsku skončili mesiace politickej nestability poznačenej anulovaním prezidentských volieb v decembri 2024, a to pre podozrenia zo zasahovania Ruskom. Táto strana kritizovala Bolojanove opatrenia vrátane zvyšovania daní s cieľom znížiť deficit na úrovni 7,3 percenta HDP a obávala sa straty podpory voličov v prospech krajnej pravice. Minulý mesiac oznámila, že vystupuje z Bolojanovej koalície.
Bolojan opakovane odmietol odstúpiť a deklaroval, že zostane vo funkcii. V apríli uviedol, že jeho oponenti „musia prísť s riešením a prevziať zodpovednosť za ďalší vývoj“.
Agentúra Reuters konštatuje, že predčasné voľby v Rumunsku sa zdajú nepravdepodobné. Finančné trhy sa podľa nej obávajú, že nepokojná situácia by mohla znamenať, že Bukurešť poľaví vo svojom záväzku znižovať najväčší rozpočtový deficit v rámci Európskej únie. Konštatuje, že rumunský leu pred utorkovým hlasovaním klesol voči euru na rekordné minimum.
Parlamentné voľby v Rumunsku sa majú konať až v roku 2028. Podľa Reuters sa v tejto krajine nikdy neuskutočnili predčasné voľby a podľa analytikov je aj teraz pravdepodobnosť na ich konanie malá, keďže opozičná AUR - označovaná za krajne pravicovú - vedie v prieskumoch verejnej mienky.
Očakáva sa, že prezident Nicušor Dan vyzve strany na rokovania a pokus o znovuvybudovanie proeurópskej štvorkoalície pod vedením iného člena liberálov alebo prípadne technokrata ako premiéra, informuje Rueters.
Návrh na vyslovenie nedôvery liberálnemu premiérovi iniciovali poslanci zo Sociálnodemokratickej strany Rumunska (PSD), Zväz pre zjednotenie Rumunov (AUR) a Rumunsko na prvom mieste (PACE), objasnila agentúra Agerpres. PSD tvrdila, že chce dosiahnuť „zásadnú zmenu v spôsobe riadenia krajiny“, ktorú požaduje údajne väčšina obyvateľov Rumunska.
PSD vstúpila do proeurópskej koalície v júni 2025, čím sa v Rumunsku skončili mesiace politickej nestability poznačenej anulovaním prezidentských volieb v decembri 2024, a to pre podozrenia zo zasahovania Ruskom. Táto strana kritizovala Bolojanove opatrenia vrátane zvyšovania daní s cieľom znížiť deficit na úrovni 7,3 percenta HDP a obávala sa straty podpory voličov v prospech krajnej pravice. Minulý mesiac oznámila, že vystupuje z Bolojanovej koalície.
Bolojan opakovane odmietol odstúpiť a deklaroval, že zostane vo funkcii. V apríli uviedol, že jeho oponenti „musia prísť s riešením a prevziať zodpovednosť za ďalší vývoj“.
Agentúra Reuters konštatuje, že predčasné voľby v Rumunsku sa zdajú nepravdepodobné. Finančné trhy sa podľa nej obávajú, že nepokojná situácia by mohla znamenať, že Bukurešť poľaví vo svojom záväzku znižovať najväčší rozpočtový deficit v rámci Európskej únie. Konštatuje, že rumunský leu pred utorkovým hlasovaním klesol voči euru na rekordné minimum.
Parlamentné voľby v Rumunsku sa majú konať až v roku 2028. Podľa Reuters sa v tejto krajine nikdy neuskutočnili predčasné voľby a podľa analytikov je aj teraz pravdepodobnosť na ich konanie malá, keďže opozičná AUR - označovaná za krajne pravicovú - vedie v prieskumoch verejnej mienky.
Očakáva sa, že prezident Nicušor Dan vyzve strany na rokovania a pokus o znovuvybudovanie proeurópskej štvorkoalície pod vedením iného člena liberálov alebo prípadne technokrata ako premiéra, informuje Rueters.