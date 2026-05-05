Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 5. máj 2026Meniny má Lesia a Lesana
< sekcia Zahraničie

Rumunský parlament vyslovil nedôveru vláde premiéra Bolojanova

.
Rumunský premiér Ilie Bolojan (uprostred) telefonuje na zasadnutí rumunského parlamentu počas hlasovania o vyslovení nedôvery vláde v Bukurešti 5. mája 2026. Foto: TASR/AP

Agentúra Reuters konštatuje, že predčasné voľby v Rumunsku sa zdajú nepravdepodobné.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bukurešť 5. mája (TASR) - Rumunský parlament v utorok v hlasovaní vyslovil nedôveru vláde premiéra Illieho Bolojanova. Návrh získal 281 hlasov v 464-člennom parlamente. Agentúra AFP konštatuje, že tento krok ešte viac prehlbuje politickú krízu v Rumunsku, píše TASR.

Návrh na vyslovenie nedôvery liberálnemu premiérovi iniciovali poslanci zo Sociálnodemokratickej strany Rumunska (PSD), Zväz pre zjednotenie Rumunov (AUR) a Rumunsko na prvom mieste (PACE), objasnila agentúra Agerpres. PSD tvrdila, že chce dosiahnuť „zásadnú zmenu v spôsobe riadenia krajiny“, ktorú požaduje údajne väčšina obyvateľov Rumunska.

PSD vstúpila do proeurópskej koalície v júni 2025, čím sa v Rumunsku skončili mesiace politickej nestability poznačenej anulovaním prezidentských volieb v decembri 2024, a to pre podozrenia zo zasahovania Ruskom. Táto strana kritizovala Bolojanove opatrenia vrátane zvyšovania daní s cieľom znížiť deficit na úrovni 7,3 percenta HDP a obávala sa straty podpory voličov v prospech krajnej pravice. Minulý mesiac oznámila, že vystupuje z Bolojanovej koalície.

Bolojan opakovane odmietol odstúpiť a deklaroval, že zostane vo funkcii. V apríli uviedol, že jeho oponenti „musia prísť s riešením a prevziať zodpovednosť za ďalší vývoj“.

Agentúra Reuters konštatuje, že predčasné voľby v Rumunsku sa zdajú nepravdepodobné. Finančné trhy sa podľa nej obávajú, že nepokojná situácia by mohla znamenať, že Bukurešť poľaví vo svojom záväzku znižovať najväčší rozpočtový deficit v rámci Európskej únie. Konštatuje, že rumunský leu pred utorkovým hlasovaním klesol voči euru na rekordné minimum.

Parlamentné voľby v Rumunsku sa majú konať až v roku 2028. Podľa Reuters sa v tejto krajine nikdy neuskutočnili predčasné voľby a podľa analytikov je aj teraz pravdepodobnosť na ich konanie malá, keďže opozičná AUR - označovaná za krajne pravicovú - vedie v prieskumoch verejnej mienky.

Očakáva sa, že prezident Nicušor Dan vyzve strany na rokovania a pokus o znovuvybudovanie proeurópskej štvorkoalície pod vedením iného člena liberálov alebo prípadne technokrata ako premiéra, informuje Rueters.
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR: Prečo je vlajka na dome v Poľsku bežná a u nás nie?

TÝŽDENNÍK: Prezident tak, premiér inak

HRABKO: Na zakladanie novej strany nebude mať R. Sulík dosť času

PENESOVÁ: S liekom na chudnutie od kamaráta môžete skončiť v nemocnici