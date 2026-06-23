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Rumunský parlament zamietol nomináciu liberála Vesteu za premiéra
Dan nominoval Vesteu za premiéra po tom, čo sa jeho prvý nominant, predseda mimoparlamentnej Strany ľudového hnutia (PMP) Eugen Tomac, po neúspešných snahách o zostavenie vlády vzdal mandátu.
Autor TASR
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Bukurešť 23. júna (TASR) - Rumunský parlament v pondelok odmietol nomináciu liberálneho politika Adriana Vesteu za kandidáta na post premiéra. Na spoločnej schôdzi oboch komôr parlamentu Vestea potreboval získať podporu najmenej 233 poslancov a senátorov. Podľa oficiálneho sčítania hlasov dostal iba 189 hlasov, pričom niektorí poslanci opustili snemovňu ešte pred začiatkom hlasovania. Informovala o tom agentúra AFP.
Podľa agentúry Bloomberg sa týmto hlasovaním v Rumunsku predlžuje patová politická situácia, čo môže ohroziť realizáciu kľúčových reforiem potrebných na čerpanie prostriedkov z fondu obnovy Európskej únie.
Rumunský prezident Nicušor Dan nominoval Vesteu - bývalého podpredsedu Národnej liberálnej strany (PNL) - za premiéra minulý týždeň - bez toho, aby tento krok konzultoval s jeho stranou.
Podľa agentúry Bloomberg sa týmto hlasovaním v Rumunsku predlžuje patová politická situácia, čo môže ohroziť realizáciu kľúčových reforiem potrebných na čerpanie prostriedkov z fondu obnovy Európskej únie.
Šéf PNL a bývalý premiér Ilie Bolojan už krátko na zverejnení Vesteovej nominácie uviedol, že PNL jeho vládu nepodporí. V nedeľu predstavitelia PNL toto stanovisko potvrdili, zopakovali, že sa k vládnucej koalícii nepripoja, a odhlasovali Vesteovo vylúčenie zo svojich radov. Vylúčiť plánovali aj každého svojho člena, ktorý by novú vládu podporil, alebo sa k nej pridal.
Bolojanova vláda padla začiatkom mája, keď jej parlament vyslovil nedôveru. Tento návrh iniciovali poslanci zo Sociálnodemokratickej strany Rumunska (PSD) a nacionalistických hnutí Zväz pre zjednotenie Rumunov (AUR) a Rumunsko na prvom mieste (PACE). PSD tvrdila, že chce dosiahnuť „zásadnú zmenu v spôsobe riadenia krajiny“, ktorú požaduje údajne väčšina obyvateľov Rumunska.
Dan nominoval Vesteu za premiéra po tom, čo sa jeho prvý nominant, predseda mimoparlamentnej Strany ľudového hnutia (PMP) Eugen Tomac, po neúspešných snahách o zostavenie vlády vzdal mandátu.
Podľa agentúry Bloomberg sa týmto hlasovaním v Rumunsku predlžuje patová politická situácia, čo môže ohroziť realizáciu kľúčových reforiem potrebných na čerpanie prostriedkov z fondu obnovy Európskej únie.
Rumunský prezident Nicušor Dan nominoval Vesteu - bývalého podpredsedu Národnej liberálnej strany (PNL) - za premiéra minulý týždeň - bez toho, aby tento krok konzultoval s jeho stranou.
Podľa agentúry Bloomberg sa týmto hlasovaním v Rumunsku predlžuje patová politická situácia, čo môže ohroziť realizáciu kľúčových reforiem potrebných na čerpanie prostriedkov z fondu obnovy Európskej únie.
Šéf PNL a bývalý premiér Ilie Bolojan už krátko na zverejnení Vesteovej nominácie uviedol, že PNL jeho vládu nepodporí. V nedeľu predstavitelia PNL toto stanovisko potvrdili, zopakovali, že sa k vládnucej koalícii nepripoja, a odhlasovali Vesteovo vylúčenie zo svojich radov. Vylúčiť plánovali aj každého svojho člena, ktorý by novú vládu podporil, alebo sa k nej pridal.
Bolojanova vláda padla začiatkom mája, keď jej parlament vyslovil nedôveru. Tento návrh iniciovali poslanci zo Sociálnodemokratickej strany Rumunska (PSD) a nacionalistických hnutí Zväz pre zjednotenie Rumunov (AUR) a Rumunsko na prvom mieste (PACE). PSD tvrdila, že chce dosiahnuť „zásadnú zmenu v spôsobe riadenia krajiny“, ktorú požaduje údajne väčšina obyvateľov Rumunska.
Dan nominoval Vesteu za premiéra po tom, čo sa jeho prvý nominant, predseda mimoparlamentnej Strany ľudového hnutia (PMP) Eugen Tomac, po neúspešných snahách o zostavenie vlády vzdal mandátu.