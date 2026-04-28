Rumunský premiér Bolojan bude čeliť hlasovaniu o vyslovení nedôvery
O návrhu na vyslovenie nedôvery sa bude hlasovať 5. mája.
Autor TASR
Bukurešť 28. apríla (TASR) - Sociálni demokrati a krajná pravica v Rumunsku podali návrh na vyslovenie nedôvery liberálnemu premiérovi Iliemu Bolojanovi, ktorého proeurópska vládna koalícia sa minulý týždeň rozpadla, čím sa v krajine opäť prehĺbila politická kríza. Informovala o tom agentúra AFP.
O návrhu na vyslovenie nedôvery sa bude hlasovať 5. mája. Predložil ho Zväz pre zjednotenie Rumunov (AUR). Jeho návrh podporilo 251 poslancov 465-členného parlamentu.
„Je zrejmé, že existuje väčšina poslancov, ktorí chcú, aby táto vláda skončila,“ vyhlásil líder AUR George Simion.
Sociálnodemokratická strana Rumunska (PSD) následne potvrdila, že návrh AUR podporuje. Ozrejmila, že chce dosiahnuť „zásadnú zmenu v spôsobe riadenia krajiny“, ktorú požaduje údajne väčšina obyvateľov Rumunska.
Predseda PSD Sorin Grindeanu v pondelok vyhlásil, že návrh na vyslovenie nedôvery Bolojanovi spája poslancov naprieč politickým spektrom. „Mnohé veci nás rozdeľujú, no máme spoločný cieľ – hlasovať za tento návrh a zvrhnúť Bolojanovu vládu,“ dodal.
PSD vstúpila do proeurópskej koalície v júni 2025, čím sa v Rumunsku skončili mesiace politickej nestability poznačenej anulovaním prezidentských volieb v decembri 2024, a to pre podozrenia zo zasahovania Ruskom.
Bolojanove opatrenia vrátane zvyšovania daní s cieľom znížiť deficit na úrovni 7,3 percenta HDP vyvolali kritiku zo strany PSD, ktorá sa obáva straty podpory voličov v prospech krajnej pravice.
PSD minulý týždeň uviedla, že je pripravená podporiť vznik „novej proeurópskej vlády“ a iného premiéra, či už politika alebo technokrata.
Bolojan však opakovane odmietol odstúpiť a deklaroval, že zostane vo funkcii. Pre televíziu Digi24 v pondelok uviedol, že jeho oponenti „musia prísť s riešením a prevziať zodpovednosť za ďalší vývoj“. „Samotné rozbíjanie bez ponuky riešení našej krajine nepomôže,“ dodal Bolojan.
Premiér si vybudoval povesť reformátora usilujúceho sa o obmedzenie plytvania verejnými financiami a efektívnejšie čerpanie fondov EÚ. V Rumunsku však čelí kritike pre svoju „neústupčivosť“.
Rumunský prezident Nicušor Dan po rokovaniach s predstaviteľmi vládnych strán vyzval na zachovanie pokoja.
O návrhu na vyslovenie nedôvery sa bude hlasovať 5. mája. Predložil ho Zväz pre zjednotenie Rumunov (AUR). Jeho návrh podporilo 251 poslancov 465-členného parlamentu.
„Je zrejmé, že existuje väčšina poslancov, ktorí chcú, aby táto vláda skončila,“ vyhlásil líder AUR George Simion.
Sociálnodemokratická strana Rumunska (PSD) následne potvrdila, že návrh AUR podporuje. Ozrejmila, že chce dosiahnuť „zásadnú zmenu v spôsobe riadenia krajiny“, ktorú požaduje údajne väčšina obyvateľov Rumunska.
Predseda PSD Sorin Grindeanu v pondelok vyhlásil, že návrh na vyslovenie nedôvery Bolojanovi spája poslancov naprieč politickým spektrom. „Mnohé veci nás rozdeľujú, no máme spoločný cieľ – hlasovať za tento návrh a zvrhnúť Bolojanovu vládu,“ dodal.
PSD vstúpila do proeurópskej koalície v júni 2025, čím sa v Rumunsku skončili mesiace politickej nestability poznačenej anulovaním prezidentských volieb v decembri 2024, a to pre podozrenia zo zasahovania Ruskom.
Bolojanove opatrenia vrátane zvyšovania daní s cieľom znížiť deficit na úrovni 7,3 percenta HDP vyvolali kritiku zo strany PSD, ktorá sa obáva straty podpory voličov v prospech krajnej pravice.
PSD minulý týždeň uviedla, že je pripravená podporiť vznik „novej proeurópskej vlády“ a iného premiéra, či už politika alebo technokrata.
Bolojan však opakovane odmietol odstúpiť a deklaroval, že zostane vo funkcii. Pre televíziu Digi24 v pondelok uviedol, že jeho oponenti „musia prísť s riešením a prevziať zodpovednosť za ďalší vývoj“. „Samotné rozbíjanie bez ponuky riešení našej krajine nepomôže,“ dodal Bolojan.
Premiér si vybudoval povesť reformátora usilujúceho sa o obmedzenie plytvania verejnými financiami a efektívnejšie čerpanie fondov EÚ. V Rumunsku však čelí kritike pre svoju „neústupčivosť“.
Rumunský prezident Nicušor Dan po rokovaniach s predstaviteľmi vládnych strán vyzval na zachovanie pokoja.