Rumunský premiér Bolojan stratil podporu kľúčového člena koalície
Autor TASR
Bukurešť 20. apríla (TASR) - Vedenie rumunských sociálnych demokratov (PSD) pod vedením Sorina Grindeana v pondelok rozhodlo o stiahnutí podpory pre premiéra Ilieho Bolojana a odvolaní ministrov za PSD z vlády. Výsledkom tejto politickej krízy môže byť personálna zmena na poste premiéra a rekonštrukcia vlády alebo aj predčasné voľby. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Grindeanu po hlasovaní vedenia povedal, že strana bude „v najbližších dňoch konať“ v „súlade“ s členskou základňou, ale bezprostredne neoznámil, že z vlády odchádza. Pred hlasovaním premiér Bolojan vylúčil možnosť svojej rezignácie.
Premiér s reputáciou reformátora sa snažil obmedziť plytvanie verejnými financiami a získať fondy EÚ, politickí súperi ho však kritizovali za „neflexibilitu“.
PSD sa ako najväčšia parlamentná strana v júni minulého roka po mesiacoch politického napätia pripojila k proeurópskej vládnej koalícii. Vláda v decembri prežila pokus o vyslovenie nedôvery, keď v 463-člennom dvojkomorovom parlamente hlasovalo za 139 poslancov a senátorov, potrebných bolo 232 hlasov.
Koalíciu okrem PSD tvorí Únia záchrany Rumunska (USR), Bolojanova Národná liberálna strana (PNL) a Demokratický zväz Maďarov v Rumunsku (UDMR).
Bolojanova vláda prijala sériu nepopulárnych opatrení, ako napríklad zvýšenie daní, v snahe znížiť najväčší deficit v Európskej únii. Tieto kroky vyvolali odpor PSD, ktorá sa obáva, že jej voličskú základňu ľahko získa krajná pravica.
Prezident Nicušor Dan povedal, že napriek „politickým turbulenciám“ krajina zostane na správnej ceste, pokiaľ ide o verejné financie a prístup k európskym fondom. „Stále dúfam, že nájdeme spôsob, ako udržať silnú, prozápadnú vládu Rumunska,“ dodal Dan.
V krajine je rozbúrená vnútropolitická situácia od anulovania prezidentských volieb v decembri 2024 pre obvinenia z ruského zasahovania a masívnej kampane na sociálnych sieťach v prospech favorita krajnej pravice.
