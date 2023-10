Rumunský premiér Ciolacu navštívil Izrael, stretol sa s Netanjahuom

Tel Aviv 17. októbra (TASR) - Rumunský premiér Marcel Ciolacu v utorok na znak solidarity pricestoval do Izraela. Podľa agentúry DPA sa stal prvým zahraničným predsedom vlády, ktorý navštívil Izrael po masívnom útoku palestínskeho hnutia Hamas z pásma Gazy, informuje TASR.



Ciolacu sa stretol so svojím izraelským kolegom Benjaminom Netanjahuom. Po rokovaní povedal, že Bukurešť v ťažkých chvíľach bezpodmienečne stojí na strane svojich spojencov.



Rumunský premiér podľa agentúry Agerpres pripomenul, že Rumunsko dôrazne odsúdilo to, čo sa odohralo v Izraeli v uplynulých dňoch a vyzvalo na prepustenie všetkých rukojemníkov, ktorých zajali militanti Hamasu. Zdôraznil, že je nevyhnuté a naliehavé, aby bol na Blízkom východe nastolený udržateľný mier.



Ciolacu tiež poďakoval Netanjahuovi za podporu izraelských úradov pri repatriácií viac ako 2200 rumunských občanov z Izraela.



Do Izraela v utorok cestuje aj nemecký kancelár Olaf Scholz. Agentúra DPA najskôr s odvolaním na nemeckých a izraelských predstaviteľov tvrdila, že Scholz bude prvým zahraničným šéfom vlády na návšteve Izraela od vypuknutia krízy na Blízkom východe. Neskôr však skonštatovala, že ho Ciolacu nakoniec predbehol.