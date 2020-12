Rumunský premiér Orban oznámil demisiu po neúspechu vo voľbách

Bukurešť 7. decembra (TASR) - Rumunský premiér Ludovic Orban v pondelok oznámil, že odstupuje po tom, ako jeho Národná liberálna strana (PNL) zaznamenala neuspokojivý výsledok v nedeľňajších parlamentných voľbách. Informovala o tom agentúra AFP.



"Dnes som sa rozhodol ponúknuť svoju rezignáciu," povedal Orban vo vyhlásení v televízii. Jeho strana PNL skončila vo voľbách na druhom mieste za opozičnými sociálnymi demokratmi.



Sociálnodemokratická strana (PSD) získala podľa predbežných výsledkov 29,8 percenta hlasov. Orbanovu PNL, ktorá pred rokom vytvorila menšinovú vládu, podporilo 25,11 percenta voličov. Dosiaľ bolo spočítaných 95 percent odovzdaných hlasov, píše AFP.



Päťpercentnú hranicu potrebnú na zisk poslaneckých mandátov prekonalo podľa predbežných výsledkov celkovo päť strán. Okrem zmienených dvoch by sa tak do parlamentu mali dostať aj liberálna aliancia strán USR-PLUS, Aliancia pre jednotu Rumunov (AUR) a strana Demokratický zväz Maďarov v Rumunsku (UDMR).



Orban v pondelok povedal, že koaličné rozhovory so sociálnymi demokratmi sú "vylúčené", píše AFP.



"Chcem sa vyjadriť veľmi jasne, nikdy nebudeme rokovať s PSD, nikdy PSD nedovolíme, aby škodila Rumunsku," povedal.



PSD v rumunskej politike dominovala uplynulé desaťročia a v predošlých voľbách pred štyrmi rokmi ešte jasne zvíťazila s vyše 45 percentami hlasov.



Posledná vláda PSD vlani padla po obvineniach z korupcie a oslabovania právneho štátu, ako aj masových protestoch v dôsledku kontroverznej reformy súdnictva, keď parlament vyslovil nedôveru kabinetu premiérky Vioricy Dancilaovej. Vnútri samotnej strany spôsobilo tiež krízu uväznenie vplyvného predsedu PSD Livia Dragneu, odsúdeného za korupciu. Nový šéf strany Marcel Ciolacu sa od neho pokúsil dištancovať.