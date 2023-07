Rumunský premiér si želá stálu prítomnosť nemeckých vojakov v krajine

Berlín 5. júla (TASR) – V súvislosti s ruskou vojnou proti Ukrajine si rumunský premiér Marcel Ciolacu želá stálu prítomnosť nemeckých vojenských jednotiek vo svojej krajine. Uviedol to v utorok na návšteve Berlína, informuje TASR podľa agentúry DPA.



"Myslím si, že by na území Rumunska mali byť stále nemecké jednotky," povedal Ciolacu na tlačovej konferencii s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom.



Reagoval na otázku, čo očakáva od blížiaceho sa summitu NATO, pokiaľ ide o posilnenie východného krídla Severoatlantickej aliancie. Ciolacu podľa vlastných slov predpokladá, že konflikt na Ukrajine bude trvať dlho.



Nemecký minister obrany Boris Pistorius minulý týždeň uviedol, že Nemecko je pripravené trvalo umiestniť 4000 vojakov v Litve, ktorá susedí s Ruskom a Bieloruskom, aby posilnilo východné krídlo NATO.



Prezidenti a premiéri členských krajín NATO budú na summite 11. a júla v litovskom Vilniuse hovoriť aj o prítomnosti vojenských jednotiek na východe Aliancie.



Nemecko zatiaľ neplánuje vysielať svojich vojakov inam než do Litvy a nie sú známe ani úvahy v tomto smere, píše DPA. NATO má podľa údajov z apríla v Rumunsku približne 1500 vojakov, prevažne z Francúzska. Letisko Mihaila Kogalniceana pri čiernomorskom prístavnom meste Konstanca využívajú ako leteckú základňu USA.