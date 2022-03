Rumunský prevádzač havaroval v Maďarsku s 11 Sýrčanmi

Budapešť 14. marca (TASR) - Maďarská polícia zadržala občana Rumunska, ktorý v noci z nedele na pondelok havaroval v mestečku Bácsalmás v Báčsko-malokumánskej župe na juhu Maďarska. Pri nehode vozidla, v ktorom vodič viezol 11 sýrskych utečencov, sa všetci zranili, informuje o tom spravodajca TASR s odvolaním sa na správu zverejnenú na webovej stránke police.hu.



Báčsko-malokumánska župná polícia iniciovala trestné stíhanie 23-ročného Rumuna, ktorý sa snažil narušiteľov hraníc odviezť do niektorej z krajín západnej Európy.



Sedemtisícový Bácsalmás (v srbčine Aljmaš) leží neďaleko hraníc so srbským autonómnym územím Vojvodina.



Zadržaný muž čelí obvineniu z prevádzačstva. V prípade dokázania viny mu hrozí odňatie slobody v rozsahu od jedného do piatich rokov.



Sýrčanov záchranári odviezli na ošetrenie do nemocnice.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)