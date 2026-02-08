< sekcia Zahraničie
Rumunský prezident dostal pozvanie na stretnutie Trumpovej Rady mieru
Autor TASR
Bukurešť 8. februára (TASR) - Rumunský prezident Nicušor Dan v nedeľu informoval, že od amerického prezidenta Donalda Trumpa dostal pozvánku na inauguračné stretnutie Rady mieru. Uskutoční sa vo Washingtone 19. februára. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Dan na Facebooku uviedol, že Rumunsko sa ešte nerozhodlo, či sa zúčastní. Závisieť to podľa neho bude od ďalších diskusií s USA o formáte nadchádzajúceho zasadnutia pre krajiny, ktoré nie sú členmi Rady mieru, ale ktoré nevylučujú členstvo v nej pod podmienkou, že bude revidovaný jej štatút. Jednou z takýchto krajín podľa neho je aj Rumunsko.
Pozvánku na zasadnutie už dostal aj maďarský premiér Viktor Orbán. Maďarsko a Bulharsko sú jedinými krajinami EÚ, ktoré pozvanie do Rady mieru prijali.
Trump založil Radu mieru 22. januára na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Jej hlavnou úlohou by podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN malo byť dohliadanie na povojnovú obnovu Pásma Gazy. Podľa AFP však stanovy Rady neobmedzujú jej úlohu iba na toto palestínske územie. Trump tvrdí, že Rada mieru by mohla v budúcnosti plniť niektoré funkcie Organizácie Spojených národov (OSN).
