Rumunský prezident Iohannis v stredu odstúpi z funkcie

Bukurešť 10. februára (TASR) - Rumunský prezident Klaus Iohannis v pondelok oznámil, že v stredu 12. februára odstúpi z funkcie. Vyhovel tak narastajúcemu tlaku svojich kritikov, ktorí sa snažili dosiahnuť jeho odvolanie. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Agerpres.



Odstúpenie prezidenta súvisí s rozhodnutím ústavného súdu, ktorý v decembri anuloval výsledky prvého kola volieb pre nelegálne zásahy do predvolebnej kampane na sociálnych sieťach.



Funkčné obdobie Iohannisa sa malo skončiť už 21. decembra 2024. Rumunský ústavný súd však v decembri anuloval výsledky novembrového prvého kola prezidentských volieb, v ktorých zvíťazil krajne pravicový kandidát Calin Georgescu. Podľa zistení spravodajských služieb férovosť hlasovania narušilo Rusko prostredníctvom tisícov účtov na platformách TikTok a Telegram. Moskva tieto tvrdenia poprela.



Proeurópsky orientovaný Iohannis následne vyhlásil, že vo funkcii zotrvá až do zvolenia svojho nástupcu, o ktorom sa rozhodne v máji v nových voľbách.



Tlak voči Iohannisovi však následne narastal aj v parlamente, kde sa ho pravicovo-populistickí poslanci opakovane pokúšali odvolať. Posledný z týchto pokusov začali v pondelok, pričom o pár dní mali hlasovať o návrhu, ktorým by Iohannisoovi pozastavili výkon mandátu, uvádza AFP.



"S cieľom ušetriť Rumunsko a rumunských občanov od krízy... Odstupujem z funkcie rumunského prezidenta," oznámil v pondelok prezident s tým, že oficiálne rezignuje v stredu 12. februára.



Týždeň po prekvapivom víťazstve Georgesca v prvom kole prezidentských volieb sa v Rumunsku konali aj parlamentné voľby. Nacionalistický blok strán v ňom získal 32 percent, čím si trojnásobne polepšil oproti predošlým voľbám z roku 2020. Prozápadné strany však následne uzavreli koaličnú dohodu bez účasti krajnej pravice.



Krajná pravica zorganizovala na protest proti anulovaniu výsledkov prvého kola prezidentských volieb v ostatnom čase niekoľko protestov a jej časť žiadala o Iohannisovo odstúpenie.



Iohannisa, ktorý je prezidentom od roku 2014, by mal teraz pravdepodobne nahradiť predseda Senátu a líder liberálov Ilie Bolojan, uvádza AFP.



Prvé kolo nových prezidentských volieb sa bude konať 4. mája a prípadné druhé 18. mája. Druhé kolo sa bude konať, ak žiaden z kandidátov nezíska v prvom kole viac ako 50 percent hlasov, pričom sa doň dostanú dvaja najúspešnejší kandidáti prvého kola.