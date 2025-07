Rumunský prezident navštívil Nemecko, chce posilniť vzájomné vzťahy

Bukurešť/Berlín 18. júla (TASR) - Rumunského prezidenta Nicušora Dana v piatok v Berlíne prijal jeho nemecký náprotivok Frank-Walter Steinmeier a počas svojej návštevy sa stretol aj s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom. Dan vyhlásil, že Rumunsko chce partnerstvo s Nemeckom v nasledujúcich rokoch ďalej rozširovať, informuje TASR podľa správy agentúry Agerpres.



„Nemecko je najväčším obchodným partnerom Rumunska a túto spoluprácu chceme v nadchádzajúcich rokoch stále rozvíjať,“ uviedol Dan po stretnutí s Merzom.



Nemecký kancelár stretnutie zhodnotil pozitívne a uviedol, že spolu viedli veľmi dobrú diskusiu „založenú na dôvere“. Vyzdvihol vzájomné vzťahy medzi krajinami a poznamenal, že Berlín a Bukurešť sú dôležitými partnermi z hľadiska bezpečnostnej politiky v rámci NATO a majú rovnaký názor na ruskú ofenzívu na Ukrajine.



„Tešíme sa z vašej návštevy Berlína. V prezidentskej kampani ste dokázali, že ste zástancom demokratického, európskeho Rumunska. Tým ste vyslali silný politický signál, ktorý ďaleko presiahol hranice Rumunska, a viete, že všetci v Európe a my v Nemecku sme voľby v Rumunsku sledovali s maximálnou pozornosťou. O to viac mi dovoľte, aby som vám zablahoželal k zvoleniu za rumunského prezidenta,“ vyhlásil Merz po stretnutí s Danom.



Rumunský prezident sa počas oficiálnej návštevy Nemecka mal stretnúť aj s nemeckými podnikateľmi či zástupcami rumunskej komunity v krajine. Agerpres pripomína, že v Nemecku žije a pracuje viac ako 900.000 Rumunov, čo z tejto komunity robí najväčšiu európsku menšinu v krajine.



Dana do funkcie rumunského prezidenta zvolili v druhom kole prezidentských volieb 18. mája.