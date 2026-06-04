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Rumunský prezident nominoval za premiéra europoslanca Eugena Tomaca
V minulosti sa dlhodobo venoval otázkam rumunskej diaspóry a vzťahom s Moldavskom.
Autor TASR,aktualizované
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Bukurešť 4. júna (TASR) - Rumunský prezident Nicušor Dan vo štvrtok nominoval za premiéra predsedu mimoparlamentnej Strany ľudového hnutia (PMP) Eugena Tomaca. Pôsobí tiež ako poslanec Európskeho parlamentu a prezidentov poradca. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Agerpres.
„Keďže sa strany medzi sebou nedokážu dohodnúť, jediným možným riešením je premiér, ktorý je nezávislý od strán v parlamente a ktorý dokáže úspešne viesť Rumunsko... smerom, ktorý si želá rumunský ľud, to znamená prozápadný postoj, to znamená udržiavanie finančnej stability,“ uviedol Dan. Tomac je pripravený navrhnúť „technickú vládu, nie politickú“.
V minulosti sa dlhodobo venoval otázkam rumunskej diaspóry a vzťahom s Moldavskom. On sám pochádza z ukrajinskej časti Besarábie a do Rumunska prišiel ako mladý študent v rámci štipendijného programu pre etnických Rumunov žijúcich mimo krajiny.
Dezignovaný premiér musí do desiatich dní od nominácie zostaviť vládu a získať dôveru v parlamente. Obe jeho komory, Poslanecká snemovňa a Senát, budú o návrhoch rokovať na spoločnom zasadnutí a vláde musí vyjadriť podporu nadpolovičná väčšina poslancov a senátorov.
Rumunský parlament začiatkom mája vyslovil nedôveru vláde premiéra Illieho Bolojana. Návrh na vyslovenie nedôvery liberálnemu premiérovi iniciovali poslanci zo Sociálnodemokratickej strany Rumunska (PSD) a nacionalistických hnutí Zväz pre zjednotenie Rumunov (AUR) a Rumunsko na prvom mieste (PACE). PSD tvrdila, že chce dosiahnuť „zásadnú zmenu v spôsobe riadenia krajiny“, ktorú požaduje údajne väčšina obyvateľov Rumunska.
„Keďže sa strany medzi sebou nedokážu dohodnúť, jediným možným riešením je premiér, ktorý je nezávislý od strán v parlamente a ktorý dokáže úspešne viesť Rumunsko... smerom, ktorý si želá rumunský ľud, to znamená prozápadný postoj, to znamená udržiavanie finančnej stability,“ uviedol Dan. Tomac je pripravený navrhnúť „technickú vládu, nie politickú“.
V minulosti sa dlhodobo venoval otázkam rumunskej diaspóry a vzťahom s Moldavskom. On sám pochádza z ukrajinskej časti Besarábie a do Rumunska prišiel ako mladý študent v rámci štipendijného programu pre etnických Rumunov žijúcich mimo krajiny.
Dezignovaný premiér musí do desiatich dní od nominácie zostaviť vládu a získať dôveru v parlamente. Obe jeho komory, Poslanecká snemovňa a Senát, budú o návrhoch rokovať na spoločnom zasadnutí a vláde musí vyjadriť podporu nadpolovičná väčšina poslancov a senátorov.
Rumunský parlament začiatkom mája vyslovil nedôveru vláde premiéra Illieho Bolojana. Návrh na vyslovenie nedôvery liberálnemu premiérovi iniciovali poslanci zo Sociálnodemokratickej strany Rumunska (PSD) a nacionalistických hnutí Zväz pre zjednotenie Rumunov (AUR) a Rumunsko na prvom mieste (PACE). PSD tvrdila, že chce dosiahnuť „zásadnú zmenu v spôsobe riadenia krajiny“, ktorú požaduje údajne väčšina obyvateľov Rumunska.