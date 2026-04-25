Rumunský prezident po zrútení dronu odsúdil nezodpovedné konanie Ruska
Bukurešť 25. apríla (TASR) - Rumunský prezident Nicušor Dan v sobotu dôrazne odsúdil „nezodpovedné konanie“ Ruska. Reagoval tak na zrútenie ruského dronu na území Rumunska pri hraniciach s Ukrajinou. Takéto incidenty sú podľa Dana prejavom pohŕdania medzinárodným právom a ohrozujú bezpečnosť Rumunov, ktorí sú občanmi členského štátu NATO. Informovala o tom agentúra Agerpres, píše TASR.
Ruský dron, ktorý bol nasadený do útokov proti Ukrajine, havaroval v noci na sobotu v obytnej štvrti na okraji mesta Galati. Padajúce úlomky dronu poškodili stĺp elektrického vedenia a jednu budovu. K obetiam nedošlo, ale úrady nariadili „preventívnu“ evakuáciu oblasti.
„Rumunsko nie je súčasťou tohto konfliktu. Napriek tomu sú jeho dôsledky citeľné na našich uliciach, v domácnostiach aj v životoch občanov. Ide o prvý prípad, keď došlo k skutočnému poškodeniu rumunského majetku, čo vnímame s najväčšou vážnosťou,“ uviedol prezident v tlačovom vyhlásení.
Podľa agentúry Agerpres ďalej vyhlásil, že rozhodnutie poskytovať podporu Ukrajine hneď od prvého dňa vojny rozpútanej Ruskom je naďalej správne a v súlade s hodnotami a záujmami krajiny. „A toto je potrebné dôrazne potvrdiť na všetkých úrovniach štátu, aby sa rozptýlili akékoľvek pochybnosti niektorých občanov,“ zdôraznil.
Zároveň vzhľadom na najnovší incident vyzval na urýchlenie modernizácie rumunskej armády, aby dokázala primerane reagovať na súčasné riziká.
Na protest proti narušeniu rumunského vzdušného priestoru ruským dronom si ministerka zahraničných vecí Oana Toiuová predvolala ruského veľvyslanca. Pre incident v sobotu v skorých ranných hodinách vzlietli z leteckej základne v juhovýchodnom Rumunsku britské stíhačky Eurofighter Typhoon.
Už o niekoľkých dní plánuje Rumunsko integrovať do svojej protivzdušnej obrany systém na boj proti dronov, ktorý bol vyrobený v USA a ktorý využíva umelú inteligenciu. Čaká sa len na vykonanie záverečných testov, napísala agentúra Reuters.
