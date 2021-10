Rumunský prezident poveril zostavením vlády ministra obrany Ciucu

Bukurešť 20. októbra (TASR) - Rumunský prezident Klaus Iohannis poveril vo štvrtok zostavením novej vlády súčasného ministra obrany Nicolae Ciucu z Národnej liberálnej strany (PNL). Urobil tak po konzultáciách so zástupcami politických strán zastúpených v parlamente, píše agentúra APA.



Už v decembri 2020 bol Ciuca (54) vymenovaný za dočasného premiéra po tom, ako odstúpil vtedajší šéf vlády Ludovic Orban. Ide o bývalého vojenského generála, ktorý slúžil na misiách vedených Spojenými štátmi v Iraku a Afganistane.



"Budeme viesť rozhovory so všetkými zodpovednými (politickými) silami, aby sme zostavili vládu, ktorá bude čo najskôr schopná získať si širokú podporu parlamentu," povedal Ciuca.



Na zostavenie vládneho kabinetu a na to, aby si získal dôveru parlamentu, má Ciuca desať dní. Podľa analytikov ho čaká náročná úloha, hoci najväčšia opozičná strana - sociálni demokrati (PSD) - uviedla, že je otvorená rokovaniam. Ak si Ciuca v hlasovaní, ktoré by sa mohlo konať na budúci týždeň, nezíska dôveru poslancov, môže prezident parlament rozpustiť a vyhlásiť predčasné voľby. Takýto scenár však nie je pravdepodobný vzhľadom na súčasnú ekonomickú a zdravotnú krízu v krajine, konštatuje agentúra Reuters.



"Táto politická kríza sa musí skončiť, a to teraz. Všetci teraz musíme ukončiť túto krízu, ktorá trvá už tak dlho, vzhľadom na pandemickú krízu, dramatickú situáciu v nemocniciach pred prichádzajúcou zimou," povedal Iohannis pred novinármi.



Rumunský parlament v stredu nevyslovil dôveru menšinovej centristickej vláde dezignovaného premiéra Daciana Ciološa. Začiatkom októbra sa rozpadla koalícia premiéra Florina Citua. Stalo sa tak niekoľko týždňov po tom, ako jeho vládu opustil jeden z koaličných partnerov, obviniac ho z "diktátorského prístupu".