Rumunský prezident sa zúčastní na zasadnutí Rady mieru ako pozorovateľ
Niektoré krajiny členstvo v tejto organizácii odmietli, zatiaľ čo iné, akou je napríklad aj Rumunsko, uviedli, že by ho zvážili v prípade, ak by bol revidovaný jej štatút.
Bukurešť 15. februára (TASR) - Rumunský prezident Nicušor Dan v nedeľu oznámil, že sa ako pozorovateľ zúčastní na inauguračnom stretnutí Rady mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa vo Washingtone, ktoré je naplánované na budúci týždeň. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Trump založil Radu mieru 22. januára na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Jej hlavnou úlohou by podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN malo byť dohliadanie na povojnovú obnovu Pásma Gazy. Podľa AFP však stanovy Rady neobmedzujú jej úlohu iba na toto palestínske územie. Trump tvrdí, že Rada mieru by mohla v budúcnosti plniť niektoré funkcie Organizácie Spojených národov (OSN).
„Budúci týždeň sa zúčastním na prvom zasadnutí Rady mieru vo Washingtone, čím odpoviem na pozvanie amerického prezidenta Donalda Trumpa,“ napísal Dan na platforme X po tom čo nedávno uviedol, že jeho krajina stále zvažuje, či sa pripojí k tomuto orgánu.
„Rumunsko bude mať štatút pozorovateľa a ja potvrdím našu silnú podporu medzinárodným mierovým snahám a našu ochotu podieľať sa na procese obnovy v Pásme Gazy,“ dodal Dan.
Začiatkom tohto týždňa rumunský prezident povedal novinárom, že Rumunsko má záujem zúčastniť sa na rokovaniach vo Washingtone, pretože krajina „má tradičné vzťahy s Izraelom aj s arabskými krajinami v regióne“. Dodal tiež, že „situácia v Gaze je dôležitá pre Európu“.
