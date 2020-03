Rumunský prezident vyhlásil na 30 dní stav núdze

Bukurešť 16. marca (TASR) - V snahe spomaliť koronavírusovú pandémiu vyhlásil v pondelok rumunský prezident Klaus Iohannis na celom území krajiny stav núdze s platnosťou 30 dní. V televíznom príhovore uviedol, že takýto krok poskytne úradom v Rumunsku právny základ pre účinnejší boj proti šíreniu nového koronavírusu, informovala tlačová agentúra APA.



Opatrenia spojené so stavom núdze majú byť podľa Iohannisa uplatňované postupne v súlade s vývojom pandémie. Počas nadchádzajúcich 30 dní je tak možné uzavretie hraníc, pozastavenie verejnej dopravy, ako aj vydanie zákazov vychádzania. Dekrét o stave núdze tiež umožňuje konfiškácie a ohraničenie cien pri liečivách, základných druhoch potravín, elektrine a palivách, pokiaľ by dochádzalo k okrádaniu zákazníkov, resp. výraznému predražovaniu.



Rumunské školy, škôlky a univerzity zostanú počas stavu núdze zatvorené. Úrady môžu v prípade potreby nariadiť aj zatvorenie pohostinstiev, klubov či kaviarní.



"Prekonávame ťažké obdobie, ale v tomto boji nie sme jediní ani sami," povedal prezident, pričom dôrazne požiadal občanov Rumunska, aby dodržiavali všetky odporúčania a nariadenia úradov.



Dočasný rumunský premiér Ludovic Orban už pred niekoľkými dňami ubezpečil, že vláda sa bude naďalej snažiť neobmedzovať v súvislosti s koronavírusovou epidémiou občianske slobody, ak to nebude úplne nevyhnutné. Samotný Orban sa medzičasom podrobil dobrovoľnej izolácii po tom, ako prišiel do styku s nakazeným senátorom.



Počet prípadov nakazenia novým druhom koronavírusu v Rumunsku v pondelok stúpol na 158, deväť nakazených sa však už zotavilo.



Na základe rumunského práva vyhlasuje stav núdze hlava štátu, na čo musí tento krok v priebehu nasledujúcich piatich dní schváliť parlament. Stav núdze je možné vyhlásiť najviac na 30 dní, prípustné je však jeho predĺženie, pripomenula APA.