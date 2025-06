Rumunský prezident za premiéra vymenoval predsedu Senátu Iliu Bolojana

Bukurešť 20. júna (TASR) - Rumunský prezident Nicošur Dan v piatok vymenoval do funkcie predsedu vlády doterajšieho predsedu Senátu Iliu Bolojana. Ten od 12. februára do 26. mája pôsobil aj ako dočasná hlava rumunského štátu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Vymenovanie 56-ročného Bolojana do funkcie premiéra nasleduje po týždňoch rokovaní s cieľom zostaviť koaličnú vládu, ktorá by riešila rozdelenú krajinu aj najväčší rozpočtový deficit v Európskej únii. Podľa očakávaní požiada parlament o vyslovenie dôvery štvorkoalícii na budúci týždeň.



Bolojan sa stal úradujúcou hlavou štátu po demisii prezidenta Klausa Iohannisa. Krajinu viedol niekoľko mesiacov až do májových opakovaných prezidentských volieb, v ktorých bol zvolený dovtedajší primátor Bukurešti Nicušor Dan. Prezident teraz čelí úlohe stabilizovať politickú scénu a realizovať potrebné reformy na posilnenie inštitúcií a ekonomiky krajiny.



Prezidentské voľby v Rumunsku boli opakované, pretože súd výsledky prvého kola volieb z novembra 2024 anuloval pre podozrenia z ruského zasahovania a manipulácií volebnej kampane na sociálnych sieťach, ktoré údajne zvýhodnili ďalšieho kandidáta Calina Georgesca. Rumunské úrady varovali pred pokusmi o ovplyvňovanie volieb zahraničnými aktérmi aj pred opakovanými voľbami.