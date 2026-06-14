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Rumunský prezident zmenil nominanta na premiéra v snahe zostaviť vládu
Dan vyzdvihol skúsenosti nového nominanta Vesteu ako starostu, predsedu krajského zastupiteľstva a ministra rozvoja v predchádzajúcej vláde.
Autor TASR,aktualizované
Bukurešť 14. júna (TASR) - Rumunský prezident Nicušor Dan v nedeľu nominoval za premiéra podpredsedu Národnej liberálnej strany (PNL) Adriana Vesteu po tom, čo sa prvý nominant, predseda mimoparlamentnej Strany ľudového hnutia (PMP) Eugen Tomac, vzdal svojho mandátu pre nedostatok politickej podpory. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, Bloomberg a spravodajského webu Romania Insider.
„Pán Eugen Tomac dnes ráno stiahol svoju kandidatúru a za týchto okolností nominujem pána Adriana Vesteu za premiéra,“ uviedol Dan.
Prezident označil túto nomináciu za „najlepšie politické riešenie“ prijaté po konzultáciách s politickými stranami. Tomacovi, ktorý je poslanec Európskeho parlamentu a prezidentov poradca, sa poďakoval za to, že sa ujal úlohy zostaviť vládu, a povedal, že ani on ani Tomac „nebrali vládnutie ako hru“.
Dan vyzdvihol skúsenosti nového nominanta Vesteu ako starostu, predsedu krajského zastupiteľstva a ministra rozvoja v predchádzajúcej vláde.
Vestea povedal, že chce „politickú vládu,“ ktorá by uskutočnila „skutočné reformy“ a udržala Rumunsko na prozápadnom kurze. Podľa svojich slov je otvorený prípadným rokovaniam s prozápadnými demokratickými stranami v rumunskom parlamente.
Predchádzajúci kandidát na premiéra Tomac, sa snažil o zostavenie technokratickej vlády, ale chýbala mu podpora strán v parlamente. Nezískal podporu Národnej liberálnej strany a Únia záchrany Rumunska (USR) a Demokratický zväz Maďarov v Rumunsku (UDMR) tvrdili, že technokratický kabinet, ktorý podporovala iba Sociálnodemokratická strana Rumunska (PSD), by nebol schopný vládnuť a uskutočniť potrebné reformy.
Parlamentné strany tvrdili, že menšinová vláda bez trvalej väčšiny v parlamente by bola lepšia než vláda technokratov, informuje agentúru Reuters.
Rumunský parlament začiatkom mája vyslovil nedôveru vláde premiéra Illieho Bolojana. Návrh na vyslovenie nedôvery liberálnemu premiérovi iniciovali poslanci zo Sociálnodemokratickej strany Rumunska (PSD) a nacionalistických hnutí Zväz pre zjednotenie Rumunov (AUR) a Rumunsko na prvom mieste (PACE). PSD tvrdila, že chce dosiahnuť „zásadnú zmenu v spôsobe riadenia krajiny“, ktorú požaduje údajne väčšina obyvateľov Rumunska.
Bolojan v nedeľu povedal, že nebol vopred informovaný o kroku zmeniť kandidáta a obvinil prezidenta z „nepriateľského činu a jasného pokusu rozdeliť“ stranu.
„Pán Eugen Tomac dnes ráno stiahol svoju kandidatúru a za týchto okolností nominujem pána Adriana Vesteu za premiéra,“ uviedol Dan.
Prezident označil túto nomináciu za „najlepšie politické riešenie“ prijaté po konzultáciách s politickými stranami. Tomacovi, ktorý je poslanec Európskeho parlamentu a prezidentov poradca, sa poďakoval za to, že sa ujal úlohy zostaviť vládu, a povedal, že ani on ani Tomac „nebrali vládnutie ako hru“.
Dan vyzdvihol skúsenosti nového nominanta Vesteu ako starostu, predsedu krajského zastupiteľstva a ministra rozvoja v predchádzajúcej vláde.
Vestea povedal, že chce „politickú vládu,“ ktorá by uskutočnila „skutočné reformy“ a udržala Rumunsko na prozápadnom kurze. Podľa svojich slov je otvorený prípadným rokovaniam s prozápadnými demokratickými stranami v rumunskom parlamente.
Predchádzajúci kandidát na premiéra Tomac, sa snažil o zostavenie technokratickej vlády, ale chýbala mu podpora strán v parlamente. Nezískal podporu Národnej liberálnej strany a Únia záchrany Rumunska (USR) a Demokratický zväz Maďarov v Rumunsku (UDMR) tvrdili, že technokratický kabinet, ktorý podporovala iba Sociálnodemokratická strana Rumunska (PSD), by nebol schopný vládnuť a uskutočniť potrebné reformy.
Parlamentné strany tvrdili, že menšinová vláda bez trvalej väčšiny v parlamente by bola lepšia než vláda technokratov, informuje agentúru Reuters.
Rumunský parlament začiatkom mája vyslovil nedôveru vláde premiéra Illieho Bolojana. Návrh na vyslovenie nedôvery liberálnemu premiérovi iniciovali poslanci zo Sociálnodemokratickej strany Rumunska (PSD) a nacionalistických hnutí Zväz pre zjednotenie Rumunov (AUR) a Rumunsko na prvom mieste (PACE). PSD tvrdila, že chce dosiahnuť „zásadnú zmenu v spôsobe riadenia krajiny“, ktorú požaduje údajne väčšina obyvateľov Rumunska.
Bolojan v nedeľu povedal, že nebol vopred informovaný o kroku zmeniť kandidáta a obvinil prezidenta z „nepriateľského činu a jasného pokusu rozdeliť“ stranu.