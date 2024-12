Rumunský prezident zotrvá vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia

Bukurešť 6. decembra (TASR) - Rumunský prezident Klaus Iohannis oznámil, že vo funkcii hlavy štátu zotrvá aj po uplynutí mandátu 21. decembra. Ústavný súd v piatok anuloval výsledky prvého kola prezidentských volieb a budú sa znovu konaťť začiatkom budúceho roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Zostávam vo funkcii, kým nebude zvolený nový rumunský prezident. Keď nový prezident zloží prísahu, odídem odtiaľto," uviedol Iohannis vo vyhlásení v prezidentskom paláci.



Iohannis vo funkcii ostane, keďže do 21. decembra sa nestihnú uskutočniť dvojkolové prezidentské voľby. Podľa rumunskej ústavy hlava štátu "vykonáva svoju funkciu až do zloženia sľubu novozvoleného prezidenta."



Reuters pripomína, že súčasný prezident vymenuje aj nového premiéra, keďže v nedeľu sa v krajine konali parlamentné voľby. Zvíťazila v nich vládnuca vládnuca Sociálnodemokratická strana Rumunska (PSD) premiéra Marcela Ciolaca.



Rumunský ústavný súd v piatok anuloval výsledky prvého kola prezidentských volieb na základe odtajnených dokumentov spravodajských služieb. Z nich vyplýva, že Rusko na internete koordinovane nelegálnym spôsobom podporovalo nezávislého krajne pravicového kandidáta Calina Georgesca, ktorý v prvom kole volieb nečakane zvíťazil.



Súd informoval, že sa rozhodol hlasovanie anulovať "s cieľom zabezpečiť jeho správnosť a zákonnosť". Rozhodnutie súdu je konečné. Voľby sa musia zopakovať, hoci na nedeľu bolo naplánované ich druhé kolo.



Rumunská jednotka na stíhanie organizovaného zločinu (DIICOT) v piatok vyhlásila, že po analýze odtajnených dokumentov začala vyšetrovanie Georgescovej kampane.



"Prokurátori sa zaoberajú spáchaním trestných činov nezákonných operácií s počítačovými zariadeniami alebo programami, pokusom o trestný čin narušenia fungovania počítačových systémov a nezákonného prístupu do počítačového systému," uviedla DIICOT vo vyhlásení.