Rumunský prezident zvolal bezpečnostnú radu po dronovom incidente

Požiar na streche bytového domu po tom, čo dron pri dopade spôsobil výbuch a požiar v rumunskom meste Galati neďaleko ukrajinských hraníc v piatok 29. mája 2026. Do vzdušného priestoru Rumunska vstúpil ruský dron, oznámilo v noci na piatok rumunské ministerstvo obrany. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Bukurešť 29. mája (TASR) - Bukurešť nepripustí, aby dôsledky vojny, ktorú vedie Rusko proti Ukrajine, ovplyvňovali rumunských občanov, vyhlásil v piatok rumunský prezident Nicušor Dan po tom, čo dron zasiahol obytnú budovu v meste Galati. Hlava štátu zároveň zvolala zasadnutie Najvyššej rady národnej obrany, aby prerokovala dôsledky incidentu, informuje TASR na základe správ agentúr Reuters a Agerpres.

Prezident v piatok poveril ministerstvo zahraničných vecí, aby bezodkladne predložilo súbor opatrení zameraných na vzťahy krajiny s Ruskom, ktoré budú „primerané tejto závažnej situácii“.

„Zvolal som dnes zasadnutie Najvyššej rady národnej obrany, aby sme prerokovali dôsledky najzávažnejšieho incidentu, ktorý zasiahol územie krajiny od začiatku útočnej vojny Ruskej federácie proti Ukrajine. Prijmeme primerané opatrenia voči Rusku,“ oznámil prezident na sociálnej sieti Facebook. Vyjadril takisto podporu zraneným, ich rodinám a ľuďom, ktorých útok ovplyvnil, a vyzval aj na prijatie koordinovaných a primeraných opatrení na spojeneckej a medzinárodnej úrovni.

„Plnú zodpovednosť za tento incident nesie Ruská federácia. To, čo sa dnes stalo v Galati, je priamym dôsledkom útočnej vojny, ktorú Rusko rozpútalo proti Ukrajine, a tiež dôsledkom nezodpovedného a nevyberavého spôsobu, akým Moskva používa zbraňové systémy v bezprostrednej blízkosti hraníc NATO, a aj jej systematického porušovania medzinárodného práva,“ zdôraznil Dan. „Dialóg so spojeneckými vojenskými štruktúrami prebieha v reálnom čase,“ podotkol a doplnil, že Rumunsko oboznámi Bezpečnostnú radu OSN s opakovaným porušením medzinárodného práva Ruskom.

Bezpilotné lietadlo, podľa všetkého z Ruska, narazilo v noci na piatok do strechy bytového domu v meste Galati, uviedol rumunský rezort obrany. Pri incidente utrpeli ľahké zranenia 53-ročná žena a 14-ročný chlapec, pričom záchranári informovali, že sú stabilizovaní.
