Rumunský súd zrušil dohľad nad bratmi Tateovcami počas vyšetrovania
Rumunská polícia a prokuratúra Andrewa Tatea spolu s bratom vyšetrujú od roku 2022 pre podozrenia, že oklamali viaceré ženy, niektoré z nich neplnoleté, s cieľom sexuálne ich vykorisťovať.
Autor TASR
Bukurešť 7. apríla (TASR) - Rumunský súd v pondelok zrušil súdny dohľad voči známemu influencerovi Andrewovi Tateovi a jeho bratovi, ktorí sú vyšetrovaní pre podozrenie z obchodovania s ľuďmi, uviedol v pondelok jeho obhajca a neskôr potvrdil aj samotný súd. Tateovi právnici poskytli agentúre AFP kópiu tohto rozhodnutia, ktoré „ruší preventívne opatrenie súdneho dohľadu“, informuje TASR.
Bukureštský súd rozhodol o zrušení povinnosti pravidelného hlásenia sa bratov Tateovcov úradom. Rozhodnutie je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať, uviedol súd. „Toto rozhodnutie potvrdzuje to, čo tvrdíme od začiatku – prípad bol postavený na pochybných dôkazoch,“ uviedol ich obhajca Eugen Vidineac. Prokuratúra nereagovala na otázky týkajúce sa rozhodnutia, ktoré zároveň nariadilo štátu uhradiť všetky súdne trovy.
Rumunská polícia a prokuratúra Andrewa Tatea spolu s bratom vyšetrujú od roku 2022 pre podozrenia, že oklamali viaceré ženy, niektoré z nich neplnoleté, s cieľom sexuálne ich vykorisťovať. Prokurátor tvrdí, že súrodenci nalákali ženy do zdanlivo skutočných vzťahov a následne ich prinútili hrať v pornografických filmoch. Andrew Tate je zároveň obvinený aj zo znásilnenia.
Bratov zadržali v rámci vyšetrovania v decembri 2022, pričom niekoľko mesiacov zostali preventívne vo väzbe. Bukureštský odvolací súd toto opatrenie v roku 2023 zmiernil na domáce väzenie a neskôr na pravidelné hlásenie sa na polícii. V roku 2024 rozhodol aj proti postaveniu Tateovcov pred súd a vrátil prípad prokurátorom po tom, ako z neho vyradil viaceré dôkazy, ktoré boli „považované za neprípustné“, vrátane počiatočných výpovedí údajných obetí.
Prokurátori tak naďalej vyšetrujú prvý prípad, no v roku 2024 začali aj druhé trestné konanie voči bratom a ďalším štyrom podozrivým pre podozrenia zo založenia organizovanej zločineckej skupiny, obchodovania s ľuďmi, obchodovania s neplnoletými, sexuálneho styku s neplnoletou osobou a prania špinavých peňazí.
Súrodenci sú pritom vyšetrovaní aj v ďalších krajinách. V marci britská polícia uviedla, že opäť otvorila prípad s obvineniami voči Andrewovi Tateovi zo znásilnenia a sexuálneho napadnutia z rokov 2014 a 2015.
Tridsaťdeväťročného Tatea, ktorý sám seba označuje za mizogýna a má britsko-americké občianstvo, len na platforme X sleduje takmer 11 miliónov ľudí.
Bukureštský súd rozhodol o zrušení povinnosti pravidelného hlásenia sa bratov Tateovcov úradom. Rozhodnutie je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať, uviedol súd. „Toto rozhodnutie potvrdzuje to, čo tvrdíme od začiatku – prípad bol postavený na pochybných dôkazoch,“ uviedol ich obhajca Eugen Vidineac. Prokuratúra nereagovala na otázky týkajúce sa rozhodnutia, ktoré zároveň nariadilo štátu uhradiť všetky súdne trovy.
Rumunská polícia a prokuratúra Andrewa Tatea spolu s bratom vyšetrujú od roku 2022 pre podozrenia, že oklamali viaceré ženy, niektoré z nich neplnoleté, s cieľom sexuálne ich vykorisťovať. Prokurátor tvrdí, že súrodenci nalákali ženy do zdanlivo skutočných vzťahov a následne ich prinútili hrať v pornografických filmoch. Andrew Tate je zároveň obvinený aj zo znásilnenia.
Bratov zadržali v rámci vyšetrovania v decembri 2022, pričom niekoľko mesiacov zostali preventívne vo väzbe. Bukureštský odvolací súd toto opatrenie v roku 2023 zmiernil na domáce väzenie a neskôr na pravidelné hlásenie sa na polícii. V roku 2024 rozhodol aj proti postaveniu Tateovcov pred súd a vrátil prípad prokurátorom po tom, ako z neho vyradil viaceré dôkazy, ktoré boli „považované za neprípustné“, vrátane počiatočných výpovedí údajných obetí.
Prokurátori tak naďalej vyšetrujú prvý prípad, no v roku 2024 začali aj druhé trestné konanie voči bratom a ďalším štyrom podozrivým pre podozrenia zo založenia organizovanej zločineckej skupiny, obchodovania s ľuďmi, obchodovania s neplnoletými, sexuálneho styku s neplnoletou osobou a prania špinavých peňazí.
Súrodenci sú pritom vyšetrovaní aj v ďalších krajinách. V marci britská polícia uviedla, že opäť otvorila prípad s obvineniami voči Andrewovi Tateovi zo znásilnenia a sexuálneho napadnutia z rokov 2014 a 2015.
Tridsaťdeväťročného Tatea, ktorý sám seba označuje za mizogýna a má britsko-americké občianstvo, len na platforme X sleduje takmer 11 miliónov ľudí.