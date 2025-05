Rumunský ústavný súd zamietol žiadosť Simiona o anulovanie volieb

Bukurešť 22. mája (TASR) - Rumunský ústavný súd vo štvrtok jednomyseľne zamietol ako neopodstatnenú žiadosť neúspešného kandidáta krajnej pravice Georgea Simiona o anulovanie prezidentských volieb. TASR o tom píše podľa správy agentúry AP.



Simion bezprostredne po oznámení rozhodnutia súdu zareagoval príspevkom na Facebooku, v ktorom súd obvinil z „pokračovania v prevrate“. „Nemáme inú možnosť, než bojovať!“ uvádzal ďalej. „Vyzývam vás, aby ste dnes a v nasledujúcich týždňoch stáli pri mne!“ apeloval na svojich priaznivcov.



Simion, 38-ročný líder krajne pravicovej Aliancie za zjednotenie Rumunov (AUR), ktorý v nedeľnom druhom kole volieb jednoznačne prehral, napadol výsledky pre údajné podozrenia zo zahraničných zásahov zo strany „štátnych i neštátnych subjektov“.



Tvrdil, že má nezvratné dôkazy o zásahoch z Francúzska, Moldavska i „ďalších aktérov“, žiadne však neposkytol. V druhom kole volieb zároveň podľa neho hlasovali aj „zosnulí“. Simion tiež podotýkal, že výsledky napadol „z rovnakých dôvodov“, pre ktoré ústavný súd anuloval v decembri vlaňajšie prvé kolo volieb.



V nedeľnom druhom kole prezidentských volieb ho porazil proeurópsky primátor Bukurešti Nicušor Dan so ziskom 53,6 percenta hlasov. V prvom kole opakovaných volieb pritom jasne zvíťazil Simion so 40,96 percentami hlasov, Dan vtedy získal 20,99 percent. Pravicový Simion bol favoritom aj v druhom kole a krátko po uzavretí volebných miestností sa sám vyhlásil za víťaza. Neskôr však priznal porážku.



Opakované prezidentské voľby sa konali pre rozhodnutie ústavného súdu zo 6. decembra, ktorý anuloval výsledky prvého kola z 24. novembra 2024 pre informácie tajných služieb o nelegálnom zasahovaní Ruska do volebnej kampane. V tom prekvapivo vyhral dovtedy málo známy radikál Calin Georgescu, taktiež bývalý člen AUR, ktorého z opakovaných volieb neskôr vylúčili. Krajná pravica následne postavila do volieb spoločného kandidáta, a síce práve Simiona.