Rumunský vzdušný priestor narušil cudzí dron, vyslali stíhačky
Autor TASR
Bukurešť 19. novembra (TASR) - Rumunsko v stredu ráno zaznamenalo ďalší prienik cudzieho dronu do svojho vzdušného priestoru. Na ochranu svojho územia následne vyslalo štyri stíhacie lietadlá. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Dron najprv preletel približne osem kilometrov medzi obcami Periprava a Chilia Veche v župe Tulcea, než sa vrátil späť na územie Ukrajiny. Odtiaľ preletel cez hranicu Moldavska, následne opäť vstúpil do rumunského vzdušného priestoru a smeroval k obci Foltešti v župe Galai, kde rumunské letectvo napokon stratilo jeho radarový signál.
Rumunské ministerstvo obrany vo vyhlásení spresnilo, že „dron sa prerušovane objavoval na radare približne 12 minút“, pričom nebol hlásený žiadny prípad jeho kontaktu so zemou.
Podľa rumunských úradov po zistení prieniku cudzieho dronu nad rumunské územie odštartovali z leteckých základní Mihail Kogalniceanu a Campia Turzii dve nemecké stíhačky Eurofighter Typhoon a dve rumunské F-16.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že Rusko počas nočných útokov na Ukrajinu odpálilo viac ako 470 dronov a 48 rakiet. Označil to za jednu z najintenzívnejších vĺn útokov za posledné týždne.
Rozkaz na vzlietnutie stíhačiek na ochranu svojho územia v stredu ráno vydala aj poľská armáda. Stalo sa tak v súvislosti s ruskými dronovými a raketovými útokmi na západe Ukrajiny.
