Rumunský vzdušný priestor narušil dron, Rusko útočilo na Černihiv
Rumunsko má s Ukrajinou spoločnú 650 kilometrov dlhú hranicu.
Bukurešť 17. apríla (TASR) - Rumunské radarové systémy v noci na piatok zachytili dron, ktorý narušil vzdušný priestor krajiny. Udialo tak počas nočného útoku Ruska na Ukrajinu. Ministerstvo obrany informovalo, že s dronom stratili kontakt pri obci Chilia Veche na hranici s Ukrajinou. TASR o tom píše podľa agentúr Reuters a DPA.
Rumunsko má s Ukrajinou spoločnú 650 kilometrov dlhú hranicu. Odvtedy, čo Rusko začalo útočiť na ukrajinské prístavy na druhej strane Dunaja, sa nad jeho územie opakovane dostávajú bezpilotné lietadlá a narušujú jeho vzdušný priestor.
Ukrajina medzičasom oznámila, že ruské sily sa v noci zamerali na mesto Černihiv, kde po útokoch vypadol prúd vo viacerých štvrtiach.
Šéf regionálnej vojenskej správy Dmytro Bryžynskyj na Telegrame upresnil, že Rusko tam zasiahlo viacero energetických zariadení, v ktorých vypukli požiare. Z mesta nehlásia obete ani zranených.
Začiatkom apríla Rusko vážne poškodilo energetickú sieť v Černihive, kde vtedy dočasne bez elektriny ostalo približne 340.000 odberateľov.
Rumunsko má s Ukrajinou spoločnú 650 kilometrov dlhú hranicu. Odvtedy, čo Rusko začalo útočiť na ukrajinské prístavy na druhej strane Dunaja, sa nad jeho územie opakovane dostávajú bezpilotné lietadlá a narušujú jeho vzdušný priestor.
Ukrajina medzičasom oznámila, že ruské sily sa v noci zamerali na mesto Černihiv, kde po útokoch vypadol prúd vo viacerých štvrtiach.
Šéf regionálnej vojenskej správy Dmytro Bryžynskyj na Telegrame upresnil, že Rusko tam zasiahlo viacero energetických zariadení, v ktorých vypukli požiare. Z mesta nehlásia obete ani zranených.
Začiatkom apríla Rusko vážne poškodilo energetickú sieť v Černihive, kde vtedy dočasne bez elektriny ostalo približne 340.000 odberateľov.