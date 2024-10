Rumunský vzdušný priestor opäť narušil lietajúci objekt, zrejme dron

Bukurešť 18. októbra (TASR) - Rumunský vzdušný priestor narušil vo štvrtok večer malý lietajúci objekt, pravdepodobne dron. Spozorovali ho v župe Constanta, pričom Bukurešť dala v dôsledku incidentu príkaz na vzlietnutie štyrom stíhačkám. Oznámilo to rumunské ministerstvo obrany, informuje agentúra Reuters.



V Rumunsku, ktoré je členom EÚ aj NATO a s Ukrajinou zdieľa 650-kilometrovú hranicu, našli za ostatný rok a pol už viackrát úlomky ruských dronov. Moskva totiž, ako pripomína Reuters, dlhodobo útočí na neďaleké ukrajinské prístavy.



"Radarový signál naznačil, že pozemná hranica Rumunska bola prekročená približne o 18.00 h SELČ," uviedlo rumunské ministerstvo obrany s tým, že predpokladaný dron najskôr zaznamenali nad Čiernym morom, ako sa blíži k Rumunsku.



Rumunsko k nemu vyslalo svoje dve stíhačky F-16 a dve španielske F-18, ktoré do konca roka dohliadajú v tejto krajine na vzdušný priestor. Piloti stíhačiek však už dron nespozorovali.



Obyvatelia župy Constanta boli vyzvaní, aby sa ukryli do bezpečia. Dron sa podľa ministerstva mohol dostať maximálne do vzdialenosti 14 kilometrov do vnútrozemia v zmienenej župe. V piatok ráno budú do oblasti vyslané tímy vojakov, ktoré budú hľadať potenciálne miesto jeho havárie.



Začiatkom septembra narušili vzdušný priestor Rumunska aj Lotyšska ruské bezpilotné lietadlá, čo vyvolalo obavy z ďalšej eskalácie napätia v regióne. Ministri obrany krajín tzv. východného krídla NATO vtedy spoločne vyzývali na ráznu koordinovanú reakciu Aliancie na takéto narúšanie vzdušného priestoru. Koncom septembra ruské bezpilotné letadlo znova narušilo rumunský vzdušný priestor.