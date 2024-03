Rupel vydal knihu o významných osobnostiach nezávislosti krajiny

Ľubľana 14. marca (TASR) - Bývalý slovinský minister zahraničných vecí Dimitrij Rupel vydal knihu venovanú najzásadnejším politickým udalostiam v Slovinsku v rokoch 1988 až 2009. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry STA.



Publikácia Lídri Slovinska (Voditelji Slovenije) sa zameriava na odkaz Jožeho Pučnika, Janeza Drnovšeka, Milana Kučana a Janeza Janšu. Každý z nich podľa Rupela rozhodujúcim spôsobom prispel k nezávislosti Slovinska.



Rupel je štvornásobný minister zahraničných vecí v rokoch 1990 až 2008 a napísal niekoľko ďalších kníh o histórii a diplomacii Slovinska. Na štvrtkovom uvedení knihy v Ľubľane povedal: "Bez týchto štyroch by neexistoval slovinský štát."



Pučnik (1932-2003) bol vedúci disident počas komunistického režimu, Drnovšek (1950-2008) bol do vyhlásenia nezávislosti člen Zväzu komunistov Slovinska, neskôr predseda vlády a prezident.



Na prezentácii knihy sa zúčastnili na Rupelovo pozvanie Kučan, v rokoch 1991 až 2002 prvý prezident nezávislého Slovinska a dva roky pred získaním nezávislosti aj prezident Slovinskej juhoslovanskej republiky, a Janša, disidentský novinár počas komunistického režimu a neskôr minister obrany a trikrát premiér.



Rupel vyhlásil, že kniha by mohla byť jednou z príručiek slovinských dejín. "Otázky, ktoré nastoľujem, sú skúšobnými otázkami pre budúcich štátnikov," uviedol 77-ročný Rupel.



Na otázku, čo robí dobrého štátnika, odpovedal, že základom je slušnosť a ochota prijímať rozhodnutia spoločne s opozíciou. Dobrý štátnik je tiež "človek, ktorého nemožno obviniť zo zneužívania moci". "Politická kultúra našich politikov sa však v uplynulom čase stala veľmi tvrdou, nepriateľskou, povedal by som až deštruktívnou," domnieva sa.



Janša aj Kučan knihu ocenili. Janša ako šéf opozičnej Slovinskej demokratickej strany (SDS) poznamenal, že realita je zložitá záležitosť a "často ju pochopíme, až keď sa stane históriou". Povedal, že práve vďaka knihám o nezávislosti sa dozvedel veľa o hospodárstve a ďalších aspektoch tohto obdobia.



Kučan označil úsilie Slovinska o nezávislosť v roku 1991 "za obrovský projekt, ktorý je zároveň najlepším a najvýznamnejším projektom, o ktorý sme sa my Slovinci vo svojej histórii pokúsili".