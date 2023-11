Rus, ktorý do snehu napísal odkaz "Nie vojne", dostal 10 dní väzenia

Moskva 29. novembra (TASR) - Ruský súd nariadil mužovi desať dní väzenia po tom, čo prstom napísal odkaz "Nie vojne" na snehom pokrytý turniket pri vstupe na klzisko v Gorkého parku v Moskve. TASR prevzala stredajšiu správu z agentúry Reuters.



Podľa súdnych dokumentov sa prípad stal 23. novembra a muž menom Dmitrij Fjodorov bol odsúdený deň po zadržaní políciou.



Polícia charakterizovala incident ako čin proti verejnému poriadku podľa zákona, ktorý je zameraný proti každému, kto konal verejne s cieľom poškodiť povesť ruských ozbrojených síl - takýto trestný čin sa trestá pokutou.



Nové zákony postihujúce odpor občanov zaviedlo Rusko čoskoro po tom, ako prezident Vladimir Putin poslal vo februári 2022 desaťtisíce vojakov na Ukrajinu do "špeciálnej vojenskej operácie". Tak Kremeľ označuje vojenskú inváziu do susednej krajiny.



Pre ľudí, ktorí sa verejne stavajú proti ruskej vojne na Ukrajine, je to teraz riskantné. Kritici vravia, že preto bolo zadržaných už takmer 20.000 ľudí a otvorených bolo vyše 800 trestných prípadov.



Fjodorov, ktorý na súde priznal, že napísal protivojnové heslo, dostal desať dní väzenia za to, že neuposlúchol políciu a údajne odmietol ísť na policajnú stanicu. Muž toto tvrdenie podľa súdnych dokumentov poprel.



Dostal aj pokutu v neznámej výške, evidentne za napísanie hesla "Nie vojne", ako napísali ruské médiá. V súdnych dokumentoch zverejnených online sa to však nespomína.



Úrady tvrdia, že v čase, keď Rusko vedie existenčný boj so Západom, je nutná maximálna jednota. Ako existenčný boj to označuje Putin, ktorý sa podľa očakávania bude nasledujúci rok uchádzať vo voľbách o ďalšie šesťročné obdobie v úrade prezidenta.



Kritici obviňujú úrady z brutálnych zásahov proti odporcom a z ich trestania, píše Reuters.



Tento mesiac už súd v Petrohrade poslal na sedem rokov do väzenia umelkyňu Sašu Skočilenkovú, ktorá vymieňala cenovky v supermarkete za protivojnové heslá. Vyzývala v nich na ukončenie vojny na Ukrajine. Podporovatelia umelkyne označili verdikt za hanebný výsmech spravodlivosti.