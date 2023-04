Rusa Ussa, ktorý v Taliansku čakal na vydanie do USA, našli v Rusku

Rím/Moskva 4. apríla (TASR) - Syn vysokopostaveného ruského predstaviteľa, ktorý unikol z domáceho väzenia v Taliansku, kde čakal na vydanie do Spojených štátov, je už v Rusku. TASR o tom informuje podľa utorkovej správy agentúry ANSA, ktorá sa odvoláva na ruskú agentúru Ria Novosti.



Arťom Uss, syn gubernátora ruského Krasnojarského kraja Alexandra Ussa, otvoril svoj elektronický monitorovací náramok na členku a 22. marca utiekol z domáceho väzenia pri Miláne. Spravil tak len deň po tom, čo milánsky súd schválil jeho vydanie do Spojených štátov.



"Som v Rusku... Posledných pár dní bolo mimoriadne náročných, no silní a spoľahliví ľudia mi boli na blízku. Ďakujem im," uviedol Uss pre Ria Novosti.



Podľa zdroja agentúry ANSA pomohli Ussovi z domáceho väzenia ujsť agenti ruských tajných služieb. Podľa zdrojov zo súdu sa Ussa po úteku snažila nájsť talianska žandarméria, no neuspela.



Uss bol zadržaný 17. októbra na letisku v Miláne na základe zatykača vydaného prokuratúrou v New Yorku. Americké úrady obviňujú Ussa z nezákonného predaja americkej vojenskej technológie ruským zbrojárskym spoločnostiam. Uss pritom čelí obvineniam aj vo Venezuele, Číne alebo v Rusku.