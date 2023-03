Rusa, ktorého v Taliansku zadržali na žiadosť USA, zmizol

Rím 24. marca (TASR) - Syn vysokého ruského predstaviteľa, ktorého zadržali v Taliansku na žiadosť Washingtonu, zmizol deň po tom, ako súd schválil jeho vydanie do Spojených štátov. TASR správu prevzala v piatok z agentúry AFP.



Arťom Uss bol zadržaný na milánskom letisku Malpensa vlani 17. októbra. Odvtedy musel byť vo svojom dome neďaleko Milána a nosiť elektronický náramok.



Americké úrady obviňujú Ussa z nezákonného predaja americkej vojenskej technológie ruským zbrojárskym spoločnostiam.



Podľa médií súd v Taliansku v utorok schválil jeho vydanie do Spojených štátov, no nasledujúci deň zmizol. Podľa novín La Repubblica polícia ho kontrolovala v stredu skoro ráno, ale okolo obeda jeho elektronický náramok vyslal alarm a odvtedy ho nikto nevidel. Objavili sa špekulácie, že už môže byť v zahraničí.



Alexander Uss, gubernátor ruského Krasnojarského kraja, v piatok vyjadril znepokojenie nad zmiznutím. "Ako otec sa veľmi bojím o svojho syna... Neviem, kde je a neviem, čo sa presne stalo," povedal.



Predtým zadržanie syna označil za "politicky motivované" a tvrdí, že žaloba voči nemu je "vymyslená".



Uss bol jedným z piatich Rusov zadržaných na žiadosť Washingtonu za "nezákonné schémy na vývoz" americkej vojenskej technológie do Ruska. Americké ministerstvo spravodlivosti uviedlo, niektoré ich technológie "boli objavené na bojisku na Ukrajine".



Rusko zaradilo Ussa po zadržaní v Taliansku na svoj vlastný zoznam hľadaných osôb. Podľa médií bol obvinený z prania špinavých peňazí, na základe čoho by mohla Moskva potenciálne požiadať o jeho vydanie.