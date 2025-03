DOŽIVOTIE: Rusa odsúdili za vojnové zločiny na Ukrajine

Helsinki 14. marca (TASR) - Na doživotný trest väzenia odsúdil v piatok fínsky súd ruského občana za vojnové zločiny na Ukrajine, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Vojislava Tordena, bývalého veliteľa ruskej neonacistickej polovojenskej skupiny Rusič, zatkla fínska polícia na letisku v hlavnom meste Helsinki v júli 2023. Obžalovaný bol z vojnových zločinov na Ukrajine z roku 2014 vrátane znetvorenia tela zraneného ukrajinského vojaka.



Tridsaťosemročný Torden bol obvinený z piatich bodov vojnových zločinov, pri ktorých zahynulo dovedna 22 ukrajinských vojakov a ďalší utrpeli vážne zranenia, vyplýva z textu obžaloby, do ktorého nahliadla AFP.



Ďalšie obvinenia sa týkali najmä barbarských metód, ktorých sa pri týchto akciách dopustili on i jeho bojovníci. Torden, predtým známy pod menom Jan Petrovskij, počas svojho procesu, ktorý sa začal v decembri 2024, všetky obvinenia odmietal.



"Nevystrelil som ani jediný krát," uviedol pred helsinským okresným súdom podľa fínskej verejnoprávnej stanice YLE.



Začiatkom septembra 2014 ruské sily prepadli konvoj dvoch vozidiel, v ktorom sa presúvali ukrajinskí vojaci, pripomína AFP. Prekvapivý útok sa odohral na ceste medzi mestami Luhansk a Ščasťa a za pozíciami ukrajinských síl v dedine Cvitni Pisky pri kontrolnom stanovišti, ktoré predtým využívali ukrajinské jednotky.



Ruskí ozbrojenci na oklamanie vojakov daného práporu použili ukrajinskú vlajku, vďaka čomu sa Ukrajinci domnievali, že kontrolný bod je stále pod kontrolou ich síl. Keď sa ukrajinskí vojaci priblížili, ruskí ozbrojenci okamžite spustili na ich vozidlá paľbu a použili raketomet, v dôsledku čoho konvoj začal horieť. O život prišlo 21 ukrajinských vojakov.



Torden sa následne podieľal na zastrelení zranených vojakov, vyplýva z obžaloby. Povolil tiež ozbrojencom, ktorým velil, aby znetvorili jedného z vojakov vyrezaním symbolu skupiny - kolovratu, teda osemramennej svastiky - na jeho tvár, píše AFP. Vojak následne svojim zraneniam podľahol.



Symbol kolovratu je často využívaný ultranacionalistami a neonacistickými skupinami v Rusku a vo východnej Európe, pripomína agentúra.



Súd Tordena napokon uznal za vinného zo štyroch z piatich bodov obžaloby, píše AFP. Obžaloba podľa verdiktu nedokázala, že on a jeho jednotka Rusič boli priamo zodpovední za prepadnutie konvoja. Torden bol však uznaný za vinného z velenia akciám ozbrojencov tejto jednotky na mieste po prepade a zo zabitia jedného zraneného vojaka.



Fínsky najvyšší súd rozhodol, že Torden nemôže byť vydaný na Ukrajinu, keďže by v tamojšom väzení podľa neho mohol byť vystavený neľudským podmienkam.



Fínsko uplatňuje "univerzálnu jurisdikciu", čo je právny princíp, ktorý mu umožňuje vzniesť obvinenia na jeho pôde za podozrenia zo závažných trestných činov spáchaných kdekoľvek na svete, uzatvára AFP.