Rusa odsúdili za vojnové zločiny, pri Iziume strieľal na civilné auto

Charkov 22. februára (TASR) - Ruského vojaka Klima Keržajeva odsúdili v neprítomnosti na Ukrajine na 15 rokov väzenia a platbu 32 miliónov hrivien ako morálne odškodné za streľbu na auto, v ktorom sa pri meste Izium v Charkovskej oblasti viezol ukrajinský manželský pár. Tlačovej agentúre Agerpres to vo štvrtok potvrdil šéf oddelenia charkovskej polície pre vyšetrovanie trestných činov Serhij Bolvinov.



Súd v meste Krasnohrad v Charkovskej oblasti pred druhým výročím ruskej invázie na Ukrajinu uznal 26-ročného vojaka z Moskvy za vinného z vojnových zločinov.



"Klim Keržajev bol uznaný za vinného a potrestaný za vojnové zločiny. Zistili sme, že strieľal na civilné auto s dvoma pasažiermi, ktoré omylom zablúdilo na cestu v blízkosti pozícií ruských vojakov. Vojak vystrelil z guľometu kalibru 30 milimetrov, namontovaného na ruskom bojovom vozidle pechoty (BVP)," uviedol Bolvinov.



Prípad sa stal 23. júna 2022, obaja manželia útok prežili. Ruskí vojaci si mysleli, že ťažko ranený muž je mŕtvy, a tak ho hodili do priekopy. Manželka hneď po streľbe nad sebou zbadala dron, a aj keď nevedela, komu patrí, na kolenách prosila o pomoc pre manžela. Pilot pripevnil na dron ceduľku s nápisom "Poď za mnou" a odviedol ju za ukrajinskými vojakmi. Cestou sa musela vyhýbať mínam.



Ranený manžel zostal v priekope celú noc v tesnej blízkosti ruských pozícií. Nasledujúci deň sa mu napriek silným bolestiam podarilo dostať do bezpečia. Črepiny mu poranili hlavu, hruď a chrbticu.



Keržajev bol odsúdený v neprítomnosti a po rozsudku bol naňho vydaný zatykač platný pre územie Ukrajiny.



Polícia Charkovskej oblasti vyšetruje 16.800 vojnových zločinov spáchaných počas útočnej vojny Ruska proti Ukrajine. Zatiaľ bolo pred súd za vojnové zločiny postavených 90 ľudí.