Rusa podozrivého zo snahy narušiť olympiádu presunuli do domácej väzby

Moskva 18. októbra (TASR) - Ruského občana Kirilla Griaznova, ktorého zadržali vo Francúzsku pre snahu "destabilizovať" olympijské hry, úrady umiestnili do domáceho väzenia. Uviedla to ruská štátna tlačová agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na ruské veľvyslanectvo v Paríži, TASR informuje na základe piatkovej správy agentúry Reuters.



Francúzska polícia v júli niekoľko dní pred začiatkom olympijských hier v Paríži zatkla 40-ročného Rusa po tom, ako u neho doma našla dôkazy o pláne "zorganizovať destabilizačné operácie" počas olympiády.



Príbuzní Griaznova podľa ruského veľvyslanectva uviedli, že bol umiestnený do domáceho väzenia. V prípade odsúdenia mu hrozí 30 rokov vo väzení na základe obvinenia z napomáhania cudziemu štátu pri podnecovaní nepokojov, informovala francúzska prokuratúra.



Vzťahy medzi Francúzskom a Ruskom sa prudko zhoršili od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022. Začiatkom tohto mesiaca súd v Moskve odsúdil francúzskeho výskumníka Laurenta Vinatiera na tri roky väzenia za porušenie ruského zákona namiereného proti "zahraničným agentom".