Rusa Vinnika podozrivého z kyberzločinov vydali do Francúzska

Paríž/Atény 24. januára (TASR) - Ruského občana Alexandra Vinnika, ktorý je podozrivý z machinácií s digitálnou menou bitcoin, vydali z Grécka do Francúzska. Stalo sa tak niekoľko hodín po tom, ako grécky najvyšší správny súd definitívne zamietol jeho odvolanie proti extradícii.



Informovala o tom v piatok agentúra AP, podľa ktorej sa tak skončil vyše dva roky trvajúci spor o to, do akej krajiny má byť Vinnik vydaný. O jeho extradíciu okrem Francúzska žiadali aj Rusko a Spojené štáty.



Agentúra TASS v noci na piatok s odvolaním sa na právnu zástupkyňu vydaného Rusa informovala, že 39-ročného Alexandra Vinnika už začali v parížskej nemocnici vypočúvať francúzski vyšetrovatelia. A to napriek tomu, že je vyčerpaný po 35-dňovej hladovke, ktorou sa snažil zabrániť svojmu vydaniu do Francúzska a kvôli ktorej ho ešte v Grécku hospitalizovali.



Z Grécka do Paríža Vinnika previezli lietadlom, ktoré tam Francúzi vyslali špeciálne na tento účel, pričom mu údajne vôbec nevysvetlili, čo sa deje. Podľa Vinnikovej gréckej právničky išlo fakticky o únos, a nie o štandardnú extradíciu.



Ruský rezort diplomacie i veľvyslanectvo v Aténach proti Vinnikovmu vydaniu do Francúzska ostro protestovalo. Podľa gréckych úradov by mal byť Vinnik stíhaný najskôr vo Francúzsku, potom v USA až nakoniec v Rusku.



Francúzsko požiadalo o vydanie Vinnika pre podozrenie z tzv. kyberzločinov, legalizácie príjmu z trestnej činnosti, členstva v zločineckej organizácii a vydierania. Podľa francúzskych vyšetrovateľov obral podozrivý o peniaze tisíce ľudí po celom svete vrátane približne 100 Francúzov, keď podnikal kyberútoky prostredníctvom svojej bitcoinovej platformy BTC-e, niekdajšieho najväčšieho servera slúžiaceho ako zmenáreň digitálnej meny.



Samotný Vinnik, ktorého zatkli v lete 2017 počas dovolenky v Grécku, tvrdí, že pre bitcoinovú platformu pracoval len ako technický konzultant a že nemal vedomosť o žiadnych nezákonných aktivitách. Požadoval pritom, aby ho Gréci vydali do Ruska, kde čelí menej závažným obvineniam než vo Francúzsku a USA.